Cephedeki Azerbaycan askerleri CNN TÜRK'e konuştu: 30 yıldır bugünü bekledik

Gönüllü olarak cepheye giden askerlerden biri birliğe 10 gün önce katıldığını belirterek, "Emri bekliyoruz, işgal altındaki topraklara gidip çatışacağız" derken, bir başka asker ise "30 yıldır bugünü bekliyorduk. Başkumandanın emriyle Karabağ'a gideceğiz" dedi.