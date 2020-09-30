30.09.2020 - 17:17 |
Cephedeki Azerbaycan askerleri CNN TÜRK'e konuştu: 30 yıldır bugünü bekledik
Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan sıcak çatışmalar, dördüncü gününde de devam ediyor. Bölgede gelişmeleri takip eden CNN TÜRK Dış Haberler Muhabiri Enver Kaptanoğlu ve kameraman Ahmet Akpolat, Terter'de gönüllü olarak cepheye giden birlikle konuştu.
Gönüllü olarak cepheye giden askerlerden biri birliğe 10 gün önce katıldığını belirterek, "Emri bekliyoruz, işgal altındaki topraklara gidip çatışacağız" derken, bir başka asker ise "30 yıldır bugünü bekliyorduk. Başkumandanın emriyle Karabağ'a gideceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.