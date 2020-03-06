Ceren Damar davasında gerekçeli karar açıklandı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, Hukuk Fakültesi öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak tarihinde öldürülmüştü.

Şenel’i öldüren öğrencisi Hikmet hakkında “Tasarlayarak öldürme, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

Hakim Hasan Şatır başkanlığındaki mahkeme, yaptığı yargılama sonucunda sanığa, “Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme suçundan” ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermişti. Mahkeme merakla beklenilen kararının gerekçesini açıkladı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açıklanan kararın gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Sanık ve müdafinin maktuleden kaynaklanan sanığa yönelik haksız saldırı ve haksız hareketleri nedeniye sanığın eyleminin meşru savunma veya haksız tahrik altında işlendiğine yönelik savunmalarına başkaca araştırma veya soruşturmaya lüzum kalmaksızın mahkememizce itibar edilmemiştir.

BIÇAK DARBELERİNİN 9'U ÖLDÜRÜCÜ

Kararda sanığın ve sanık avukatının kamuoyunda tartışma yaratan savunmasına "sanık Hikmet tarafından olay günü, Şenel'in sırtına yaklaşık 1 metre mesafeden 2 el ateş edildiği, genç akademisyenin yere düşmesinin ardından ise 17 kez bıçaklandığı kaydedildi. Bu bıçak darbelerinden ise 9'unun öldürücü olduğu' gerekçesiyle haklarında indirim yapılmadığı anlatıldı.

İLİŞKİ İDDİALARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Sanığın Şenel tarafından cinsel saldırı eylemine maruz kalması nedeniyle meşru müdafaada bulunduğu iddiasına ise mahkemece itibar edilmediği belirtildi.

Sanığın olaydan 4 ay sonra ifadesini değiştirdiğine vurgu yapılan gerekçede, "sanığın değişen bu savunmalarının delillerle desteklenmediği, hayatın olağan akışına aykırı, sanığı suç ve cezadan kurtarmaya yönelik savunmadan ibaret olduğu anlaşılmıştır" denildi.