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10.11.2020 - 13:09 | | DHA

Cesedi dere yatağında bulundu, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş!

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, çobanlar tarafından dere yatağında bulunan çürümüş erkek cesedinin, 5 ay önce eşi Ayşe Özdemir'in (35) tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olup, ortadan kaybolan ve o günden beri aranan Mustafa Özdemir'e (38) ait olduğu belirlendi.

Cesedi dere yatağında bulundu, eşini silahla yaralamaktan aranıyormuş!

Kırsal Caberfakılı Mahallesi Anguntuni mevkisi yakınlarında, dün saat 18.00 sıralarında koyunlarını otlatan çobanlar, dere yatağında erkek cesedi olduğunu fark edip, jandarmaya bildirdi. İhbarla gelen jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından köprünün altındaki çürümüş erkek cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Burada cansız bedenin, 5 ay önce 2 çocuğunun annesi Ayşe Özdemir'in tartışma sırasında tabancayla vurarak, felçli kalmasına neden olduktan sonra kaçan Mustafa Özdemir'e ait olduğu belirlendi. Özdemir'in cesedi, ailesi tarafından da teşhis edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Özdemir'in ölümünün araştırıldığını bildirdi.

 

 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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