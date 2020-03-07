Çetin Emeç kimdir? Çetin Emeç suikastı ne zaman işlendi?

Çetin Emeç ölümünün üzerinden geçen 30 yılın ardından bugün mezarı başında anıldı. Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde genel yayın müdürlüğü görevlerinde bulunan Çetin Emeç kariyerine 1952 yılında babası Selim Ragıp Emeç'in gazetesinde başladı. 1972 yılına kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazılar kaleme alan Çetin Emeç bu tarihten itibaren Hürriyet grubuna geçti. Bu kurumda Hürriyet ve Milliyet gazetesi genel yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu.

Usta gazeteci Çetin Emeç’in, 7 Mart 1990’da çapraz ateşe tutulan aracında katledilmesinin üzerinden tam 30 yıl geçti. Cinayetle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda 2 Mart 1996’da Kadıköy’de bir banka şubesinde sahte kimlikle yakalanan İrfan Çağrıcı ile beraberinde yargılanan 4 sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılsa da diğer tetikçi Muzaffer Dalmaz yurt dışına kaçmayı başardı. Henüz 55 yaşındayken, kalemine kurşun sıkılan Bab-ı Ali’nin usta ismi Çetin Emeç’in gerçek failleri ve tetiğe batıran güçler ise 30 yıldır sırrını koruyor.

Hürriyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç, 7 Mart 1990 günü, her sabah olduğu gibi şoförü Sinan Ercan’la birlikte işyerine doğru yola çıkacaktı. Emeç otomobiline bindiği sırada kar maskeli caniler, usta gazetecinin otomobilinin önünü keserek tetiğe bastılar.

ÇETİN EMEÇ KİMDİR?

Annesi Rabia Emeç, babası ise gazeteci, Demokrat Parti'nin kurucularından milletvekili Selim Ragıp Emeç'tir ve Zeynep, Leyla ve Aydın isimli üç kardeşi vardır. Bilge Emeç ile evlenmiş, Mehveş ve Mehmet isimli iki çocuğu olmuştur. Kızı Mehveş Eveç, Kültür Bakanlığı Devlet Sanatçısıdır.

Galatasaray Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Gazeteciliğe 1952'de babası Selim Ragıp Emeç'in Son Posta gazetesinde başladı. 1972'ye kadar Hayat ve Ses dergilerinde yazı işleri müdürlüğü yaptı. 1972 yılında Hürriyet Grubu'na geçti. Hürgün Yayınları'nın Genel Yönetmenliğini yaptığı sırada, Hürriyet Gazetesi genel yayın müdürlüğü görevini üstlenen Emeç, 1984-1985 yıllarında da genel yayın yönetmeni olarak Milliyet'e geçti. 1986'da genel koordinatör olarak Hürriyet gazetesine döndü.

7 Mart 1990'da işine gitmek üzere İstanbul Suadiye'deki evinden çıktığı sırada şoförü Sinan Ercan'la birlikte öldürüldü. 38 yıllık gazeteci olan Emeç, Hürriyet Gazetesi yönetim kurulu üyesi ve yazarıydı. Çetin Emeç, Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Basın Enstitüsü ile Uluslararası Gazetecilik Basın Enstitüleri Federasyonu üyesiydi.

Çetin Emeç'in ölümünün ardından, Sadun Tanju, "Çetin Emeç-Bir Basın Şehidinin Anatomisi" adlı bir kitap yazmış ve söz konusu kitap 1992 yılında yayımlanmıştır.

Ayrıca, Çetin Emeç'in ölümünün 15. yılında Doğan Kitap, "Çetin Emeç-Genel Yayın Yönetmeni 1935-1990" adlı bir kitap hazırlamış ve yayımlamıştır. Kitapta, Çetin Emeç'in kızı piyanist Mehveş Emeç'in (Birol) babası için yazıp bestelediği ve sanatçı Yavuz Bingöl'ün seslendirdiği "Reverie -Uzak Bir Rüya" adlı şarkının CD'si de yer almıştır.

Kabri, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndadır. Çetin Emeç'in adı, İstanbul Bayrampaşa'da bir stada, Kadıköy Suadiye'de Antalya Manavgat'ta ve Ankara Çankaya'da bulvarlara, Ümraniye Dudullu, Tekirdağ Çorlu, Aydın Kuşadası ve Tunceli'de çeşitli caddelere, İzmir Büyükşehir Belediyesinde bir salona ve ayrıca sergi binasına verilmiştir. Emeç, son olarak ölümünün 20. yılı olan 20 Mart 2010 tarihinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda kabri başında anılmış, törende Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni Enis Berberoğlu, "Her ne saikle (sebeple) öldürülürse öldürülsünler, hangi karanlık amaca hizmet etmek amacıyla bu işi yaparlarsa yapsınlar şunu biliyorum ki Çetin Emeç'in, daha doğrusu gazetecinin işi bitmiyor, gazetecinin arkasında bıraktığı bayrağı biri mutlaka alıyor. Bir yere taşıyor" demiştir.