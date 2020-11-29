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29.11.2020 - 21:32 | | İHA

Çevredeki vatandaşlar hemen haber verdi: Ağır yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş sulama kanalına düşerken sürücüsü ağır yaraladı.

Çevredeki vatandaşlar hemen haber verdi: Ağır yaralandı

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Topakkaya Beldesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S. (27) idaresindeki 68 FS 747 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu boş sulama kanalına düştü. Kaza sonucu ağır yaralanan sürücü araçta sıkıştı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek sıkışan sürücüyü sağlık ekipleri ile birlikte yaptıkları kurtarma çalışmasıyla çıkarttı.

Çevredeki vatandaşlar hemen haber verdi: Ağır yaralandı

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı sürücü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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