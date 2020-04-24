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24.04.2020 - 18:27 |

Ceylin İsminin Anlamı Nedir? Ceylin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ceylin, son zamanlarda ülkemizde popülerleşmeye başlamış bir kız ismidir. Bu kapsamda bu ismin anlamı sıkça araştırılmaktadır. Peki, Ceylin ne demek? Bu isim Kur’an-ı Kerim’de geçiyor mu? Sizler için Ceylin’in kelime anlamını ve Kur’an’da geçip geçmediğini derledik.

Ceylin İsminin Anlamı Nedir? Ceylin Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Ceylin, Türk Dil Kurumu sözlüğünde yer almayan bir kelimedir. Bu sebeple de bu ismin anlamının bulunabilmesi için daha kapsamlı bir araştırma yapılması gerekmektedir.

Ceylin Ne Demek?
Ceylin, kelime anlamıyla yengeç manası taşımaktadır. Bazı kaynaklarda Ceylin’in kelime manası yengeç yuvası olarak da geçmektedir. Bu kelimenin ifade ettiği başka bir anlam bulunmamaktadır. Ceylin’in kelime anlamı araştırıldığı kadar, bu ismi taşıyan kişilerin özellikleri de araştırılmaktadır. Ceylin ismindeki insanların en dikkat çekici özellikleri planlı ve programlı hareket etmeleridir. Bu kişiler sıradan bir günü bile planlar ve bunun dışına çıkmaktan da hiç hoşlanmazlar. Oldukça titiz bir kişilikleri vardır ve mantıksal yönleri ile ön plana çıkarlar. Mükemmeliyetçi bir karakterleri vardır ve yaptıkları işte herhangi bir hata bulunmamasını isterler. Karışıklık ve belirsizlik bu kişilerin katlanamadığı durumların en başında yer almaktadır. Tertip ve düzen, Ceylin ismini taşıyan insanların büyük bir çoğunluğunda takıntı derecesinde bulunan bir kişilik özelliğidir.

Ceylin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Bebek bekleyen ve doğacak çocuklarına isim arayan bazı ebeveynlerin aklında bu ismin Kur’an’da yer alıp almadığı sorusu bulunmaktadır. Bu bağlamda Ceylin isminin Kur’an-ı Kerim’de yer almadığı bilinmektedir.

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