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01.09.2020 - 13:36 | | DHA

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü!

İzmit’te Avukat Ezgi Ulugün (33), 3 yıl önce boşandığı eşi İhsan Kaan Şensoy tarafından cinsel saldırıya uğradığı ve ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle savcılığa başvurdu. Hakkında çeşitli suçlardan 48 ayrı soruşturma ve dava açılan ve ev hapsinde bulunan İhsan Kaan Şensoy, evinde uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü.

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü!

İzmit'te 10 yıldır avukatlık yapan ve Kocaeli Barosu Kadın Hakları Komisyonu üyesi Ezgi Ulugün, 2012 yılında evlendiği İhsan Kaan Şenol ile 'şiddetli geçimsizlik' nedeniyle 2017 yılında boşandı. Boşanma kararının ardından Şensoy'un kendisini, fiziksel ve psikolojik işkencelere maruz bıraktığını iddia eden Ulugün, eski eşi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hakkında 48 ayrı soruşturma ve dava açılan İhsan Kaan Şensoy, en son, eski kayınbiraderi Bora Ulugün'ü silahla vurarak yaraladı. Yapılan itiraz üzerine 3 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Şensoy, eski eşini sosyal medya üzerinden tehdit etmeye devam etti.

Avukat eşine şiddet uygulayan kişi ev hapsinde öldürüldü

EVDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI

Başiskele ilçesi Fatih Mahallesi Müjde Sokak'ta oturan ve uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için ev hapsinde bulunan Şensoy, bugün evine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şensoy, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada, E.G. isimli şüpheli ve yanındaki iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

 

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