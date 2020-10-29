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29.10.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

Cezaevlerinde 260 bin tutuklu ve hükümlü var

Adalet Bakanlığı verileri, 100 bin tutuklu ve hükümlünün tahliyesini sağlayan infaz düzenlemesinin cezaevlerini rahatlatmaya yetmediğini gözler önüne serdi.

Cezaevlerinde 260 bin tutuklu ve hükümlü var

Verilere göre, toplam kapasitesi 242 bin 550 kişi olduğu belirtilen cezaevlerinde, Ekim 2020 itibarıyla 260 bin 876 tutuklu, hükümlü kalıyor.

Koronavirüs salgını sürerken cezaevlerinde kalanların sayısı, hâlâ cezaevi kapasitesinin yüzde 7.5 üzerinde.

İnfaz düzenlemesinin geçtiğimiz nisanda yasalaşmasıyla birlikte cezaevlerinden bazı istisna suçların dışında kalan suçlardan mahkûm olan 100 bin kişi tahliye edilmişti. Ancak Adalet Bakanlığı’nın son verilerine göre, tahliyeler de cezaevlerindeki “kapasite üstü mahkûm” tablosunda “tam iyileşme” sağlamadı. Ekim 2020 itibarıyla cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlü sayısı 260 bin 876 kişi oldu.

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