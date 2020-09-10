Cezaevlerinde dijital devrim

317 cezaevindeki her koğuşa bankamatik ATM’si gibi multimedya cihazı kurulacak. Mahkûmlar koğuşlarda artık sıraya girip tek tek sayım vermeyecek. Parmak izinin yüklendiği ATM’ye parmak basarak koğuşunda olup olmadığı belirlenecek. Mahkûmlar ATM’den aileleriyle “görüntülü” görüşebilecek. Bu sistem üzerinden doktor, kitap ve cezaevi kantininden talepte bulunup, dilekçe yazma hakkını kullanabilecek. Bakırköy ve Sincan Kadın ile Sincan Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları’nda pilot uygulaması yapılacak proje kapsamında, 20 bin multimedya cihazı 18 ay içinde cezaevlerine yerleştirilecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “bu proje ile kurumların güvenliği ve dijital kontrolü de artırılacak” diye konuştu. Bakan Gül’ün talimatıyla cezaevlerinde başlatılan dijital dönüşümün detayları şöyle:

Görüntülü konuşma

Sistem sayesinde cezaevlerinde belli saatlerde yapılabilen telefon görüşmeleri nedeniyle oluşan kuyruklar da ortadan kalkacak. Mahkûmlar telefon görüşmelerini bu mültimedya cihazının bulunduğu kabinden yapabilecek. Ayrıca cezaevi yönetimi tarafından yapılacak değerlendirmelerle birlikte iyi halli mahkûmlar aileleriyle koğuşundan belli gün ve sürelerle görüntülü konuşabilecek. Böylece özellikle küçük çocukları olan mahkûm ailelerinde “anne-baba” olgusunun güçlendirilmesi sağlanmış olacak.

Cezaevlerinde sorun haline gelen doktor muayenesi talebi de dijital ortama taşınacak. Mahkûm koğuşundan hasta olduğuna ilişkin başvuruyu yapabilecek. Rahatsızlığının ne olduğuna ilişkin detay verebilecek ve doktor muayenesi isteyebilecek.

Artık kaybolmayacak

Mahkûmların gerek TBMM’den giden heyetlere, gerekse cezaevi yönetimlerine sık sık illettikleri “dilekçe başvurum kabul edilmedi” ya da “dilekçem kayboldu” gibi şikayetler de sona erecek. Mahkûmlar, gerek cezaevi uygulamalarına ilişkin şikayet, gerekse kendileriyle ilgili taleplerine ilişkin dilekçelerini multimedya cihazı üzerinden verebilecek. Bu dilekçeler elektronik ortamda cezaevi müdürünün önüne gidecek. Talebin karşılanıp karşılanmamasına cezaevi mevuzatı doğrultusunda karar verilecek.

Koğuştan mektup

Multimedya sistemiyle “görülmüştür” damgalı mektuplar da tarih olacak. Mahkûmlar bu sistem üzerinden mektuplarını rahatlıkla yazabilecek. Yazılan mektup elektronik sistem üzerinden yine cezaevi yönetimi tarafından denetlendikten sonra muhatabına iletilecek.

Kitap servisi

Mahkûmlar kantin siparişlerini de bu sistemi kullanarak verebilecek. Kantin görevlisinin önüne düşecek bu talepler hazırlanarak mahkûmlara koğuşunda teslim edilebilecek.

Kütüphane hizmetlerinde de benzer uygulama olacak. Bir yılda 1 milyon 102 bin kitap okuyan mahkûmlar artık bu taleplerini elektronik sistemden yapabilecek. İstediği kitap kütüphane görevlisi tarafından hazırlanarak koğuşuna getirilecek.

Kimler yararlanacak?

Cezaevlerindeki bu multimedya uygulama projesinden tüm mahkûmlar yararlanabilecek. İyi halli mahkûmların bu imkanların azami düzeyde yararlanması öncelikli olacak. Ancak terör suçları başta olmak üzere kritik konumdaki mahkûmların bu imkanlardan yararlanmaları cezaevi yönetiminin iznine tabi olacak. Bu sistemin “örgütsel bazda bir iletişim aracı” olmasına asla izin verilmeyecek.

Parmak iziyle giriş

Türkiye’de bulunan 317 cezaevindeki her koğuşa telefon kulubesi gibi kabini bulunan, bankamatik ATM’si gibi dokunmatik mültimedya cihazı konulacak. Bu cihazlar, ancak parmak izi giriş yapılarak kullanılabilecek. Kabinin korunması ve sorumluluğu cezaevi yönetimi kadar ait olduğu koğuşta kalan mahkûmlarda da olacak.

Bu sistemle filmlere de konu alan tek tek mahûm sayımı tarihe karışacak. Mahkûmlar artık, koğuşta olup olmadığını belirlemek için sıraya girip “burada” demeyecek. Kabine girecek mahkûm, parmak izini basarak koğuşundan çıkmadan sayım vermiş olacak.