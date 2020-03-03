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03.03.2020 - 13:36 |

ÇGD'den Milliyet'e ödül

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), 2019 yılının başarı gazetecileri ödüllerini açıkladı. Milliyet Gazetesi'nin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çıkan Birinci sayfası ödüle layık görüldü.

ÇGD'den Milliyet'e ödül
ANKARA Milliyet

ÇGD'nin "2019 Yılı Başarılı Gazetecileri Ödülleri" sahiplerini buldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde dikkat çeken Şule Çet birinci sayfası ile Milliyet Gazetesi'nden Menderes Özel ve Ersoy Diyar, "En iyi sayfa tasarımı" ödülüne layık görüldü.

DHA'YA 2 ÖDÜL

DHA'dan Harun Özalp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’ta yapılan saldırı sırasında atılan yumruğun vurulduğu anın fotoğrafı ile "İzzet Kezer Fotoğraf Ödülü"nü kazandı. Yerel Medya Ödülü de DHA muhabirleri Sinan Uçar ve Selay Saykal'ın "Dipsiz Göl"ün kurutulması haberine verildi.

Yılın TV haberi ödülünü de "Genç kızın isyanı" haberiyle Kanal D'den Özgen Bingöl ve Veysel Dişbudak kazandı. Haber Ödülü'nü Cumhuriyet'ten Miyase İlknur, "Mall of oyunları" ve "TOKİ’den Peşkeş" başlıklı haberlerine verildi. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Ödülü ise Cumhuriyet'e giderken bu ödülü Seyhan Avşar "FETÖ Borsası" haberleri ile aldı.

Ödül töreni 13 Mart'ta Ankara'da gerçekleşecek.

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