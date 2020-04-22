CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, dün Altun'un evinin önünde fotoğraf çekerken yakalandı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre; Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı.

FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'

Yaşanan olayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.