CHP'li başkanın görüntülerine tepki yağdı!

Gaziantep'in Valisi Davut Gül'ün sosyal medyadan, havai fişek atanlara 44 bin 245 TL para cezası kesildiğini, havaya ateş açanlara da aynı cezanın kesileceğini duyurmasının ardından bazı sosyal medya kullanıcıları ise Gaziantep'te yeni çekilen bir eğlence videolarını paylaştı.

Gaziantep Valisi Davut Gül'ün sosyal medya hesabı da etiketlenerek paylaşılan görüntelerde, sosyal mesafe ve maske gibi kurallara riayet edilmeyen eğlencede, çalan zurna eşliğinde masada oturanlardan birinin havaya ateş açması da cep telefonu kameralarına yansıyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ



Hızla yayılan görüntülerle ilgili CHP'li başkandan hiç bir açıklama yapılmazken, sosyal medya kullanıcıları, "pandemi sürecinde virüs partisi düzenlenmiş" yorumları yaparak görüntülere tepki gösterdi.

Öte yandan, Polat'ın yaklaşık 2 önce sosyal medyasından 9 yaşındaki torununa silahla havaya ateş açtırdığı görüntüleri yansımış, tepki çeken görüntülerin ardından soruşturma başlatılmıştı.

İLÇE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA



Havaya ateş açılan eğlence görüntüleri ile ilgili olarak yazılı açıklama yapan Karkamış CHP İlçe Başkanı Mehmet Polat, eğlencenin ilçe merkezinden 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde düzenlendiğini söyledi. Eğlence sırasında hijyen kurallarına uyulduğunu belirten Polat açıklamasında, "Biz 6-7 arkadaş ilçeye 10 kilometre uzakta bir fıstık bahçesinde yemek yedik, müzik dinledik. Bunu yaparken kimseyi rahatsız etmedik. Hijyen kurallarına uyduk. Eğlenirken arkadaşımızın birisi havaya ateş açtı" dedi.



2 yıl önce de 10 yaşındaki torununa tabanca ile havaya ateş açmasına izin verdiği için hakkında soruşturma açılan CHP'li Polat, bu konuyla ilgili güvenlik güçlerince aranmadığını da kaydetti.