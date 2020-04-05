MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri CHP'li yönetici, corona virüsten hayatını kaybetti!
ABONE OL
05.04.2020 - 11:27 | | İHA

CHP'li yönetici, corona virüsten hayatını kaybetti!

İStanbul CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya corona virüsten hayatını kaybetti.

CHP'li yönetici, corona virüsten hayatını kaybetti!

Ayşe Kaya'nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi.

2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ele geçirilen 300 kilo saf alkol 428 litre dezenfektana dönüştürüldü!

Ele geçirilen 300 kilo saf alkol 428 litre dezenfektana dönüştürüldü!

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Evden çıkmadan para kazanabilirsiniz! Aylık 5 bin lira...

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Sağlıkçılar için virüs sitesi

Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü

Apart dairede kumar oynayan 8 kişiye suçüstü

Sıradaki Haber