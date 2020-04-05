CHP'li yönetici, corona virüsten hayatını kaybetti!

Ayşe Kaya'nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi.
2 büyükşehrin bu mahallelerinde seyahat yasağı uygulanmıyorTürkiye’de, corona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan 30 büyükşehre ve Zonguldak’a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklanırken, Ordu’nun Şenbolluk ile Samsun’un Ambartepe Mahallelerinde bu yasak işlemiyor. İki büyükşehrin sınırı olarak kabul edilen dar yolun bir tarafındaki haneler Ordu iline kayıtlı iken, diğer tarafta Samsunlu vatandaşlar ikamet ediyor.