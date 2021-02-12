MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler saat kaça kadar açık?
ABONE OL
12.02.2021 - 14:26 |

Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler saat kaça kadar açık?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne kısa bir süre kaldı. Sevgililer Günü bu sene hafta sonuna geldiği için sokağa çıkma yasağında çiçekçilerin açık olup olmayacağı ise merak ediliyor. Peki 14 Şubat hafta sonu çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar? İşte ayrıntılar...

Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler saat kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü pazar gününe denk geliyor. Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacağı için hediye olarak çiçek alacaklar çiçekçilerin çalışma durumu araştırıyorlar. Peki 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı?

14 ŞUBAT HAFTA SONU ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşırken çiçekçilerin durumu merak konusu oldu.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

    Prof. Dr. Ahmet Ercan, İstanbul depremi için tarih verdi ve ekledi: 3 yıl sürecek2020 yılı depremler yılı olarak dikkat çekti. 2021'de Konya, Sivas ve Kastamonu'da depremler yaşandı. Bu bölgeler riski aslında uzmanlar tarafından çok riskli görünmüyor. Türkiye'nin deprem riski en düşük yerleri olan Sivas, Konya ve Kastamonu'daki depremler ne anlama geliyor? Gelen son dakika haberine göre; CNN TÜRK Muhabiri Mücahit Topçu, Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'a sordu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Son dakika... Bakan Selçuk'tan flaş yüz yüze eğitim açıklaması!

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    Kredi borcu olan herkesi ilgilendiriyor! İki yol var...

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    İzmir'deki hortum nasıl meydana geldi? Uzman isim anlattı

    Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

    Son dakika! Genç kadın trafikte dehşeti yaşadı! Yer: İstanbul

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet