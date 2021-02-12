Çiçekçiler 14 Şubat hafta sonu açık mı? Sevgililer Günü'nde çiçekçiler saat kaça kadar açık?

Koronavirüs salgını nedeniyle hafta sonu gün boyu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü pazar gününe denk geliyor. Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacağı için hediye olarak çiçek alacaklar çiçekçilerin çalışma durumu araştırıyorlar. Peki 14 Şubat'ta çiçekçiler açık mı?

14 ŞUBAT HAFTA SONU ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

14 Şubat Sevgililer Günü'ne yaklaşırken çiçekçilerin durumu merak konusu oldu.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.