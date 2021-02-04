Çiçekçiler açık mı, 14 Şubat Pazar yasak gününde çiçekçiler çalışıyor mu?

Son dakika haberleri arasına 14 Şubat Sevgililer Günü'nde, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" hakkında genelge eklendi. Vatandaşlar ise Çiçekçiler açık mı, 14 Şubat Pazar günü yasak gününde çiçekçiler çalışıyor mu? sorularını araştırmaya başladı. İşte çiçekçiler ile ilgili alınan son karar...

ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, 14 ŞUBAT PAZAR YASAK GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER ÇALIŞIYOR MU?

Edinilen bilgiye göre, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" konulu ek genelge, 14 Şubat dolayısıyla talepte yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.