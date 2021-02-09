Geri Dön
MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem Haberleri Sevgililer Günü yasağı kaç gün? 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı?
• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:

Sevgililer Günü yasağı kaç gün? 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı?

Her yıl büyük özenle kutlanan Sevgililer Günü bu yıl biraz farklı geçecek. 14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Koronavirüs salgınından dolayı önlem amaçlı alınan hafta sonu yasakları ise devam ediyor. Çiftler ise Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı, Sevgililer Günü yasağı kaç gün sorularına cevap arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Sevgililer Günü genelgesi...

• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
1
ABONE OL

2021 Şubat ayına girmemizle birlikte özel günler arasında yer alan 14 Şubat Sevgililer Günü için araştırmalar başladı. Sevgilisi için hazırlıklara başlayan kişiler, hem hediye hem de mesaj içerikleri hakkında internet üzerinden fikir alıyor. Aynı zamanda o gün sevgilisini yüz yüze görmek, dışarı da plan yapmak isteyenler ise Sevgililer Günü'nde yasak var mı arayışı gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu yasakları Sevgililer Günü'nü nasıl etkileyecek? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı genelge...

214 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE YASAK VAR MI

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE YASAK VAR MI?

Koronavirüs salgınını önleme amaçlı uygulanan hafta sonu yasakları 14 Şubat Sevgililer Günü'nü de kapsıyor. 14 Şubat Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam edecek.

314 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE SİPARİŞ VERİLİR Mİ

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE SİPARİŞ VERİLİR Mİ?

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığınca valiliklere 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderildi.

4

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere ek genelge gönderildi. 'Sevgililer Günü'nü de kapsayan 12-13-14 Şubat tarihlerindeki kısıtlamaları kapsıyor.Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis,13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri

Son Dakika | Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı! Çeyrek-Yarım ve Tam altın alış ve satış fiyatları...

Yurt dışından gelen bile var! Her gün koklayıp...

Dogecoin fiyatı kaç TL - kaç dolar? Dogecoin nasıl alınır? İşte grafik...

17 uçağı var! Hiçbirini satmıyor...

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet