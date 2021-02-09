• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
Sevgililer Günü yasağı kaç gün? 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı?
Her yıl büyük özenle kutlanan Sevgililer Günü bu yıl biraz farklı geçecek. 14 Şubat Sevgililer Günü bu yıl Pazar gününe denk geliyor. Koronavirüs salgınından dolayı önlem amaçlı alınan hafta sonu yasakları ise devam ediyor. Çiftler ise Sevgililer Günü'ne sayılı günler kala 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı, Sevgililer Günü yasağı kaç gün sorularına cevap arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Sevgililer Günü genelgesi...
• 09 Şubat 2021 - 09:14 • Son Güncelleme:
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2021 Şubat ayına girmemizle birlikte özel günler arasında yer alan 14 Şubat Sevgililer Günü için araştırmalar başladı. Sevgilisi için hazırlıklara başlayan kişiler, hem hediye hem de mesaj içerikleri hakkında internet üzerinden fikir alıyor. Aynı zamanda o gün sevgilisini yüz yüze görmek, dışarı da plan yapmak isteyenler ise Sevgililer Günü'nde yasak var mı arayışı gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu yasakları Sevgililer Günü'nü nasıl etkileyecek? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı genelge...
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