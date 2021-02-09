Sevgililer Günü yasağı kaç gün? 14 Şubat Pazar Sevgililer Günü'nde yasak var mı?

2021 Şubat ayına girmemizle birlikte özel günler arasında yer alan 14 Şubat Sevgililer Günü için araştırmalar başladı. Sevgilisi için hazırlıklara başlayan kişiler, hem hediye hem de mesaj içerikleri hakkında internet üzerinden fikir alıyor. Aynı zamanda o gün sevgilisini yüz yüze görmek, dışarı da plan yapmak isteyenler ise Sevgililer Günü'nde yasak var mı arayışı gerçekleştiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu yasakları Sevgililer Günü'nü nasıl etkileyecek? 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sipariş verilebilecek mi? İşte İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin yayımladığı genelge...