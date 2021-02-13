MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çiçekçiler kaça kadar açık? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?
ABONE OL
13.02.2021 - 16:54 |

Çiçekçiler kaça kadar açık? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?

Çiçekçilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacağından dolayı çiçekçilerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki çiçekçiler saat kaça kadar açık? İşte çiçekçilerin çalışma saatleri...

Çiçekçiler kaça kadar açık? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?

Çiçekçiler saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını dolayısıyla hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gn boyu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonuna denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağı olacak. Peki y

YARIN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Japonya'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiDoğu kıyısında gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarı verilmedi. Sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'da da hissedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

TBMM Başkanı Şentop'tan, Topbaş'ın vefatına ilişkin paylaşım

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Zam geldi, annelere ödeniyor, 12 bin 979 lira...

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Salgında vaka sayıları giderek artıyor!

Son dakika: Kadir Topbaş vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı paylaştı

Son dakika: Kadir Topbaş vefat etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye mesajı paylaştı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet