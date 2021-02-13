Çiçekçiler kaça kadar açık? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?

Çiçekçiler saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını dolayısıyla hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gn boyu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonuna denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağı olacak. Peki y

YARIN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-­00.00 saatlerinde evlere servis, 13­-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00­-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00­-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.