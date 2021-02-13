Çiçekçiler kaça kadar açık? Yarın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiçekçiler açık mı?
Çiçekçilerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Hafta sonu koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sokağa çıkma yasağı olacağından dolayı çiçekçilerin çalışma saatleri araştırılıyor. Peki çiçekçiler saat kaça kadar açık? İşte çiçekçilerin çalışma saatleri...
Çiçekçiler saat kaça kadar açık? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Dünyaya yayılan koronavirüs salgını dolayısıyla hafta içi belirlenen saatlerde hafta sonu ise gn boyu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu sene 14 Şubat Sevgililer Günü hafta sonuna denk gelmesinden dolayı sokağa çıkma yasağı olacak. Peki y
YARIN 14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI?
Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Şubat Cuma günü 20.00-00.00 saatlerinde evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatlerinde iş yerinden ve evlere servis, 10.00-00.00 saatlerinde ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.