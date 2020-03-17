Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri facia bölgesinde

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42’ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11’i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü.

Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van’a getirildi. Van’da misafir edilen şehit aileler, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte çığ felaketinin yaşandığı bölgeye geldi. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, gözyaşlarına hakim olamadılar