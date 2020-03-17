MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri facia bölgesinde
ABONE OL
17.03.2020 - 12:25 | | İHA

Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri facia bölgesinde

Van-Bahçesaray kara yolunda 5 Şubat'ta meydana gelen felakette şehit düşen 11 askerin ailesi, geldikleri Van’da çığ bölgesinde incelemelerde bulunurken gözyaşlarına hakim olamadılar.

Çığ felaketinde şehit düşen askerlerin aileleri facia bölgesinde

İlki 4 Şubat Salı günü yaşanan ve 5 kişinin hayatını kaybettiği, 5 Şubat Çarşamba günü de devam eden arama çalışmaları sırasında yaşanan ikinci faciada ölü sayısı 42’ye çıkmıştı. İlk çığ felaketinin ardından hemen bölgeye giderek arama kurtarma ve güvenlik önlemi alan askerlerden 11’i, yaşanan ikinci faciada kar yığınlarının altında kalarak şehit düşmüştü.

Van Valiliği öncülüğünde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışma sonucunda 11 şehit askerin ailesi Van’a getirildi. Van’da misafir edilen şehit aileler, bugün sabah saatlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile birlikte çığ felaketinin yaşandığı bölgeye geldi. Evlatlarının kar yığınları altında kalarak şehadet şerbeti içtiği bölgede incelemelerde bulunan aileler, gözyaşlarına hakim olamadılar

Brezilya'da yüzlerce mahkûm cezaevinden kaçtıBrezilya'nın Sao Paolo kentinde bulunan 3 yarı açık cezaevinden yüzlerce mahkûm kaçtı. Brezilya'da faaliyet gösteren Lavanguardia medya portalının haberine göre koronavirüs (Covid-19) salgını önlemleri sebebiyle getirilen kısıtlamalardan sonra hapishanelerde isyan çıkmıştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

18 Mart resmi tatil mi? 18 Mart Çanakkele Zaferi ( 2020 Resmi tatiller)

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

SGK imzayı attı, emekliler oraya koştu! Flaş uyarı geldi...

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Sokağa çıkma yasağı gelebilir mi?

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Bir zamanların en popüler kasabasıydı!

Sıradaki Haber