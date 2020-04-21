Çiğ Nasıl Oluşur? Kısaca Çiğ Oluşumu

Havadaki su buharının daha soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasına çiğ denir. Genellikle 2 metrenin altında yer alan metal ve bitkilerin üzerinde gerçekleşir. Havadan yağmur damlası veya buhar olarak inmez.

Çiğ, yer ve yere yakın seviyeleriyle üst seviyelerdeki farklı sıcaklık ve nem dağılımlarının oluştuğu rüzgarsız, kış ve kışa yakın mevsimlerde daha fazla görülür

Çiğ Nasıl Oluşur?

Çiğ, normalde yere yakın havanın doymuş olduğu ve havadaki su buharının fazla olduğu durumlarda oluşur.

Havanın belirli ölçüde nem taşıma kapasitesi vardır. Sıcaklık arttıkça havanın taşıyabileceği nem de artar. Geceleri toprağın sıcaklığı, havadan daha çabuk düştüğü için üzerinde bulunan havanın taşıdığı nem miktarı da azalır.

Sıcak hava, soğuk hava kadar su buharı barındırmıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde hava sıcaklığı belli derecenin altına indiğinde havadaki fazla nem miktarı sıvı forma dönüşür. Böylece çiğ adı verilen su damlacıkları oluşmuş oluyor.

Yerdeki nem, çiğ oluşumunda olumlu rol oynar. Bir hafta veya daha uzun sürede yağmur yağmamışsa, kuru yerlerde sabahları çiğ olma ihtimali çok düşüktür. Bir yağmurdan sonra yer yüzeyi suya doymuşsa, toprağın kuruması birkaç gün sürer. Yağışlı bir günden sonra geceleyin hava açık ve sakinse gelecek birkaç gün sabahları çiğ oluşumu görülebilir.

Metal ve bitkiler çiğ oluşması için en ideal yüzeylerdir. Bitkiler, fotosentez özelliği, otomobiller de metal nedeniyle hızlı soğudukları için en uygun yüzeylerdir.

Kısaca Çiğ Oluşumu

Çiğ oluşumu için; yüksek basınç merkezinin hâkim olduğu bulutsuz geceler, sakin ya da hafif rüzgâr, nemli yer yüzeyi ve geceleyin yüksek çiğ noktası çok uygundur.

Geceleri toprak havaya göre daha çabuk soğuduğu için toprağa yakın olan havada bu durumdan etkilenmektedir. Isı farkından dolayı havadaki fazla nem miktarı buhar halinden, sıvı hale geliyor.

2 metrelik bir yükseklikte oluşan bu doğa olayında toprak üzerinde bulunan bitki, araba, tabela gibi varlıkların üzerinde su damlası haline dönüşüyor.