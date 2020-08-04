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04.08.2020 - 09:14 | | DHA

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor!

Ardahan’ın Çıldır ilçesinde, kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü, kavurucu sıcaklarda ise Ege ve Akdeniz sahillerini aratmayan güzelliğiyle tatilciler ile bölge halkının akınına uğruyor.

Çıldır Gölü, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor!

Türkiye'nin Gürcistan ve Ermenistan'a komşu illeri Ardahan ve Kars arasında bulunan, 124 kilometrekare alanı ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin Van'dan sonra en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü'nün çehresi, son yıllarda yapılan yatırımlarla büyük değişim gösterdi. Kış mevsiminde yüzeyi 50 santim buzla kaplanan ve bu nedenle Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintileri düzenlenen Çıldır Gölü kenarında inşa edilen tesisler, tekne turları ve doğal plajlar, gölün kıştan sonra da yaz turizmine büyük katkı sağladı.

Bölge halkının yanı sıra tatilcilerin de ilgi gösterdiği Çıldır Gölü, şimdilerde kalabalığıyla Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor. En derin noktası 42 metre olan, deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki Çıldır'da serinlemek isteyenler, göl kenarına akın ediyor.

Göl kıyısındaki mesire alanında piknik yapanlar da serinlemek için kendilerini suya bırakıyor. Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler ise bölgede yoğunluk oluşturdu. Göl kıyısındakilerin koronavirüs tedbirlerine uymaması dikkat çekti.

 

Marmara Denizi'nde sıcak saatler! Yüzlerce yolcu mahsur kaldıGelen son dakika haberine göre; Avşa-İstanbul seferini yapan özel bir arabalı yolcu feribotu gece saatlerinde Marmara Denizi'nin ortasında henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yüzlerce yolcusuyla denizin ortasında kalan arabalı yolcu feribotu Sahil Güvenlik ve römorkör teknelerinin yardımıyla Zeytinburnu'ndaki bir limana yanaştırıldı. Feribottan inen yolcular kaptan ve mürettebatın alkollü olduğunu iddia ederek tepkilerini dile getirdiler. Feribotta yaşananları ise vatandaşlar cep telefonları ile saniye saniye görüntüledi.
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