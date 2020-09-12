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12.09.2020 - 22:27 |

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte Sayısal Loto sonuç ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi gerçekleşti. Saat 21.30'da canlı yayında noter huzurunda yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Eylül çekilişinde düşen numaralar sonrası büyük ikramiye devretti. İşte detaylar...

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto yenilenen haliyle bugün 18. çekilişini yapıldı. Artık haftanın üç günü oynanabilen Çılgın Sayısal Loto'nun 12 Eylül çekilişinde 90-52-71-6-74-54 ve joker olarak 48 numaraları düştü. 6 ve 5+1 bilen çıkmadı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı İşte Sayısal Loto sonuç ekranı...

 

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto’nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto’nun oyun kuralları şöyle:
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

Sen Seç! ÖZELLİĞİ

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto’nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

Sistem Oyunu ÖZELLİĞİ

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6’dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

 

 

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