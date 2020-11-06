CİMER'e şikayet yağdı! Sapanca Gölü'nü talan ettiler

Tepki çeken olay doğa harikası Sapanca Gölü'nün Serdivan ilçesi Esentepe mevki'inde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, göl kenarına yaklaşık 50 metre mesafede bulunan bir işletmenin önüne iş makineleriyle bir havuz alanı oluşturuldu. İş makineleri, havuz alanının göl tarafına indirilerek suyun içinde çamur ve balçığın kaldırılması için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 milyondan fazla insanın içme suyu ihtiyacının karşılandığı Sapanca Gölü'nde yapılan bu çalışmayı fark eden vatandaşlar, duruma tepki göstererek CİMER'e şikayette bulundu. Göl havzasının korunması ve yapılan çalışmaların denetlenmesinden sorumlu olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerine de birçok kez ihbar yapıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, gerekli mercilere yazı yazarak çalışmanın durdurulmasını istedi. Tüm çabalara rağmen tepki çeken çalışma aralıksız devam etti. İşletmenin 2 ay önce SASKİ ve Sakarya Çevre İl Müdürlüğü'nden alınan yazıyla gölün önündeki sazlıkların temizlenmesi için izin aldığı ve belirtilen çalışmanın dışında faaliyet yürüttüğü için yüklü miktarda ceza kesildiği öğrenildi.

Öte yandan gölün Sakarya'da yer alan kısmının koruma yetkisi ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda bulunuyor. Yetkililer, dokunulmazlığı olan gölde yapılan çalışmanın doğaya büyük zarar verdiğini belirtti. Gölde sazlıkların kesilmesinin bile yasak olduğu öğrenilirken, geriye ise gölün talan edildiği fotoğraflar kaldı.