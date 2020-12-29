Çin aşısı yolda! THY'den açıklama: Güzel günlere uçuyoruz

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50'de Pekin'den yola çıktı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Aşının gelmesine saatler kala, THY'den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı.



Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Yahya Üstün’ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye’ye getiren THY uçağının pilotları, koronavirüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.

Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz pic.twitter.com/edj5lMxKd4 — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) December 29, 2020