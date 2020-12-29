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29.12.2020 - 21:28 | | İHA

Çin aşısı yolda! THY'den açıklama: Güzel günlere uçuyoruz

Gelen son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını açıklamıştı. Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşılarını getirmek üzere Pekin'den havalanan uçağından videolu mesaj paylaştı.

Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşıları Türkiye saatiyle 19.50'de Pekin'den yola çıktı. Türk Hava Yolları’na ait uçakla yola çıkan 3 milyon dozluk ilk partinin sabah saatlerinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Aşının gelmesine saatler kala, THY'den de konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yahya Üstün’ün paylaşımının altına bulunan videoda, aşıları Türkiye’ye getiren THY uçağının pilotları, koronavirüsün bitmesi adına aşıların hayırlı olması mesajını paylaştı.



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Aşı taşıyan uçak Pekin'den havalandıTürk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çoğu zaman dağları, okyanusları bazen de böyle zor zamanları birlikte aşıyoruz. Bayrak taşıyıcı olarak ülkemize hizmet sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel günlere uçuyoruz" ifadelerini kullandı.
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