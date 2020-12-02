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02.12.2020 - 19:08 | | DHA

Cinayette korkunç detay! 'Av' için almış...

Edirne'de, boşanma aşamasındaki eşi Nilay K.'yi (38) av tüfeğiyle vurarak öldüren ardından aynı silahla intihar eden Mehmet Emin K.'nin, tüfeği, olay günü bir av bayiinden "Avda kullanacağım" diyerek 1300 TL'ye ruhsatsız olarak aldığı belirlendi.

Cinayette korkunç detay! 'Av' için almış...

Olay, pazartesi akşamı Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Mehmet Emin K., ruhsatsız av tüfeğiyle boşanma aşamasında olduğu 2 çocuk annesi eşi Nilay K.'nin kasiyer olarak çalıştığı markete geldi.

Mehmet Emin K., av tüfeğiyle eşi Nilay K.'ye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Nilay K. kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Emin K. de marketin önüne çıkarak tüfekle kendisini vurdu. Nilay K. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Mehmet Emin K., hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Emin K., doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mehmet Emin K.nin kullandığı ruhsatsız av tüfeğini olay günü, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi Kıyık Caddesi üzerindeki G.T.'ye ait av bayiinden satın aldığını belirledi.

Polis ekiplerince emniyette ifadesi alınan G.T., Mehmet Emin K.'nin olayda kullandığı av tüfeğini "Avda kullanacağım" diyerek ruhsatsız olarak 1300 TL'ye satın aldığını söyledi. G.T., ifadesinin ardından ruhsatsız av tüfeği satmaktan hakkında 2521 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatılarak, serbest bırakıldı.

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