‘Çin’den özel ilaç getirttik’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun dünkü toplantısının ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, özetle şunları söyledi:

32 BİN YENİ PERSONEL: Kadromuza 32 bin personel dahil ediyoruz. İki hafta içinde göreve başlayacak şekilde organizasyon içindeyiz. Sağlık personelinin ek ödemelerini iyileştirme çabası içindeyiz. Çalışan personelimizin ek ödemeleri üç aylık zaman diliminde tavan yüzde 100 oranında olacak. Tavan ödemenin aylık maliyeti 1,5 milyar TL. Üç ay devam edecek. Bu süreçte performansa bakmayacağız. Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var.

20 FİRMA İLE ANLAŞMA: Türkiye’de üretilen maskeler yurt dışına satılmayacak. İstismar etmek isteyen bazı firmalar için MASAK ve İçişleri Bakanlığı devrede. Firmaları çağırarak bu dönemde günlük olarak ne kadar üretim yapabileceklerini de ortaya çıkarıp sözleşme yapmaya başladık, 20 firma ile anlaşma yapıldı.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI: Yerli solunum cihazının seri üretimine başlıyoruz. İlgili bir firma idi, iki firmaya çıktı. Üçüncü firma ile görüşmeler yapılıyor. Nisan sonu itibarıyla 2 bin teslim, toplam 5 bin olmak üzere bir sözleşme yaptık.

TESTLERDEN ÜCRET ALMIYORUZ: Bugün (dün) itibariyle Çin’den 50 bin hızlı tarama kiti geldi. Perşembe günü 300 bin ilave kit gelmiş olacak. 1 milyona kadar hızlı tarama kitini kullanmak üzere bağlantı yaptık. Hiçbir kitten, laboratuvar testinden ücret almıyoruz, alanlara da izin vermeyeceğiz. Kitleri ve ilaçları paramızı vererek alıyoruz. Çin’de kullanılmış, yoğun bakım sürecini 11 günden 4 güne düşüren ilacı bu (dün) sabah yeterli miktarda getirdik. İlaç yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımıza uygulandı. Çin büyükelçiliği ile görüştüm. Bundan sonra da ihtiyacımızı karşılama gayret içinde olacaklar.

TRUMP’IN FAYDA GÖRDÜK DEDİĞİ İLAÇ: Yine daha önce bizim kullandığımız, dünyada kullanılmamış olan, sayın Trump’ın da ‘fayda gördük’ dediği ilacın bizde bilindik bir ilaca pozitif olan vakalarda erken dönemde başlamak gibi bir yaklaşım içinde olduk. Bütün vakalara başlamayı planladığımızı ve önümüzdeki günlerde sonuçlarını görebileceğimiz tedavi şeklini ifade etmek istiyorum.

AŞI ÇAĞRISI: Aşı geliştirme çalışmalarında kurum ve kuruluşlara Bakanlık olarak destek veriyoruz. Hacettepe, Erciyes, Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü, TÜBİTAK, Mam, Acıbadem ve bu merkezlere davet yapıldı. Önümüzdeki günlerde ihtiyaçlarına göre herhangi kısıtlamaya gitmeden hepsinin önünü açacak şekilde destek sağlayacağız. Maliye Bakanlığımıza da bunun karşılanabileceğini ifade ettikleri için teşekkür etmek istiyorum. (KHK’lı eski sağlık personeli ile görüştüğü iddiası) Herkese açık bir şekilde davetimizi yapıyoruz. Aşı konusunda kim neyi ne kadar yapabiliyorsa bizimle paylaşsın istiyoruz.

OKULLAR İÇİN TOPLANTI YARIN: (Okullar ne zaman açılacak?) Milli Eğitim Bakanlığımızda çarşamba günü Bilim Kurulu’na katılmak üzere konuştuk. Çarşamba günü gündemimize almış olacağız.

BAKANLIĞA ALMAYACAĞIZ: Genelde personel alımı yaptığımızda üniversitelerden Sağlık Bakanlığı’na geçiş olduğunu biliyoruz, bu dönemde geçişe izin vermeyeceğiz. Bu dönemde özel sektörde istifa edenlerin sağlık personelinin olduğunu duyuyoruz, bakanlığa almayacağız, özel sektörde çalışıp çalışmayacağına dair çalışma içindeyiz. Bu dönemde ortadan çekilme gayretine girmeyelim. Buna izin vermek istemediğimizi de belirtmek istiyorum.

‘Vakalar tüm Türkiye’ye yayıldı’

Koca, “Van’da artan vakamız var ama sayısı 10’un üzerinde değil. Şu an Türkiye’de sadece bir bölgeye lokalize değil, neredeyse ülkenin genelinde pozitif vakaların olduğunu biliyoruz. Van bunlar içinde öne çıkan ilimiz değil. Tüm Türkiye’ye yayıldığını söyleyebilirim. İyileşen hastalarımızın fazla olduğunu özellikle belirtmek istiyorum. 14 günlük zaman diliminin geçmesi gerekiyor. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı açıklayacağız. Başta vakaların hepsi yurt dışı ağırlıklıydı, artık yurt dışı temaslı, temaslının temaslısı olmaya başladı. (Ölenlerin yaş aralığının sorulması üzerine) 91 yaşa kadar var, 50-60 yaş arasında iki hasta var, onun dışındaki bütün hastalar 61’in üzerinde” dedi.

‘Sağlık Bakanlığı’nın talebini karşıladık’

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter’dan “Sağlık Bakanlığımızın talebini hızla karşıladık. Performans ödemelerini tüm sağlık çalışanları için 3 ay üst tavandan yapacağız. Bunun için 4,5 milyar TL ek kaynak sağlıyoruz. 32 bin yeni personel alımını da onayladık. Sağlık çalışanlarımıza müteşekkiriz, onlar için ne yapsak az” ifadelerini kullandı.

Can kaybı 37’ye yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 3 bin 672 test sonuçlandı. 293 yeni tanı kondu. Çabalarımıza rağmen, hastalığa yenik düşen 7 insanımız daha oldu. Gençlere uyarımız var, salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar” dedi. Türkiye’de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37’ye yükseldi, vaka sayısı ise 1529 oldu. Paylaşımlarına devam eden Koca, “Şimdiki gençler… Söze böyle başlayanların eline bugünlerde koz veriyorsunuz. Koronavirüs konusunda fazlasıyla dikkatli olmanızı bekliyorum. Hayat demek, hareket demek. Eyvallah. Fakat bir süreliğine başka bir moda geçiyoruz. Özgürlük evimizde. Hayat eve sığar” ifadelerini kullandı.