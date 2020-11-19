Çocuklar için farkındalık

Dünya genelinde 20 Kasım Dünya Çocuk Günü, bu yıl da farkındalık çalışmaları ile kutlanacak. Türkiye’de kutlamalar kapsamında 20 Kasım gecesi İstanbul’da Kız Kulesi ve Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Eskişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Göbekli Tepe, Ankara Cumhuriyet Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da mavi renk ile ışıklandırılacak. Sanatçılar, spor kulüpleri, medya kuruluşları, özel sektörden isimler de UNICEF’in kampanyasına sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunarak çocuk haklarına dikkat çekilmesine katkı sunacak. UNICEF İyi Niyet Elçisi Tuba Büyüküstün de bu özel güne hazırladığı video ve Instagram canlı yayını ile destek verecek. UNICEF İyi Niyet Elçisi Cedi Osman da video mesajıyla çalışmalara destek verecek.

Dünya Çocuk Günü çerçevesinde Türkiye’de de birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Dünyanın farklı ülkelerinden 13-24 yaş arası çocuk ve genç daha yeşil/sürdürülebilir; herkes için daha iyi eğitim koşullarına sahip; fiziksel ve mental olarak daha sağlıklı ve iyi hissettikleri ve hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir dünyaya ilişkin hayallerini istedikleri malzemeyi kullanarak sanata dönüştürüp, sosyal medya platformlarında paylaştılar.

Bu yıl 21. kez düzenlenecek olan Ulusal Çocuk Forumu tüm illerde çalışmalarını sürdüren İl Çocuk Hakları Komiteleri’nden temsilci gençlerin pandemi nedeni ile dijital olarak katılımlarıyla gerçekleştirilecek. Komiteler bu yıl tartışmak üzere “Sağlıklı Gençler Sağlıklı Gelecek” temasını seçtiler. 18-19 Kasım tarihlerinde dijital ortamda buluşacak olan il temsilcileri TBMM’ye sunulmak üzere görüş ve önerilerinin yer aldığı bildirgelerini hazırlayacaklar.

UNICEF Türkiye de dezavantajlı çocuklarla ilgili ön yargıları aşmak ve çocukların potansiyelini, becerilerini ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için çevrimiçi oyundan faydalanan yeni bir girişim başlatıyor. “Potansiyellerini açığa çıkar” mini oyunu, dezavantajlı geçmişlerden gelen üç çocuğun gerçek hayat hikayelerine ve gelecek hayallerine dayanıyor.