27.05.2020 - 11:55 |
Çocuklar sokak izninde uzun eşek oynadı
Antalya'da corona virüs salgını tedbirleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasında olan 0-14 yaş grubundaki 6 çocuk, üçüncü izin günlerinde özgürlüğün keyfini sokakta uzun eşek oynayarak çıkardı. Çocukların o anları cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Corona virüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 4 Nisan'dan beri sokak kısıtlamasında olan 0-14 yaş grubundaki çocuklar, bugün üçüncü kez sokaktaydı. Salgın sonrası 13-20 Mayıs günleri 4 saatliğine sokakta olan çocuklar, 1 haftanın ardından bugün de saat 11.00 ile 15.00 arasında özgürlüğün keyfini sürdü. Antalya'nın Güneş Mahallesi'nde 6 çocuk da buluşmanın ve oyun oynamanın keyfini çıkardı. Sokakta uzun eşek oynayan çocuklar, koronavirüs tedbirleri, sosyal mesafe ve maske kullanımı aldırış etmeden eğlenmenin ve sokağa çıkmanın özgürlüğünü yaşadı. Çocukların o anları da cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyorHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yaz tatiline gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, "Normalde yüz bin nüfuslu yerlerde sağlık alt yapısı yetersiz. İyice düşünmelerinde yarar var. Herkesin mutlaka tatile gitmesi gerekmiyor. Evde kalmak tatile gitmekten daha sağlıklı" dedi.