MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş!
ABONE OL
28.05.2020 - 13:53 | | DHA

Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş!

Gelen bir son dakika haberine göre, Şanlıurfa’da, dün oyun oynayan çocuklar tarafından bulunan cansız bedenin, bir aydır kayıp olarak aranan alzheimer hastası Hüsne Urmat (60) olduğu öğrenildi.

Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş!

Veysel Karani Mahallesi’nde dün sokakta oyun oynayan çocuklar, apartman bahçesindeki ağaçların altında hareketsiz yatan kadını görünce durumu ailelerine anlattı. Mahalle halkının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öldüğü belirlenen ve üzerinden kimlik çıkmayan kadının cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Güvenlik güçlerince yapılan incelemede, kadının alzheimer hastası olan ve bir aydır aranan Hüsne Urmat'a ait olduğu belirlendi. Otopside, bir ay önce evden ayrıldığı ve sonra adresini unuttuğu için geri dönemediği tahmin edilen kadının, cesedinin bulunmasından birkaç gün önce öldüğü belirlendi. Vücudunda cinayete kurban gittiğine dair herhangi bir iz bulunmayan Urmat'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

 

 

Kullandığınız kolonyadaki alkol oranına dikkat!Corona virüs sürecinde en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi de geleneksel kolonya oldu. Virüsü öldürmesi nedeniyle kolonya satışları patlarken Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Wilke Topçu kolonyada kullanılan yüzde 60-70 oranlarındaki alkolün etkili olduğunu ancak daha yüksek oranlardaki alkolün virüsün yapışmasına neden olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş!

Çocukların ölü bulduğu kadın, bir aydır aranıyormuş!

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Bütün çalışanları kapsıyor! Zamlı olarak ödenir...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Corona virüste bilanço artıyor! İşte anbean yaşananlar...

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyaya ilan etti! 'Ankara'nın başarısını ortaya koyuyor'

Sıradaki Haber