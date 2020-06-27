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27.06.2020 - 14:22 | | İHA

Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu!

Antalya’da yaşları 3 ve 5 arasında değişen iki kardeşin çakmakla oyunu sonrası çıktığı belirtilen yangında, evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Evden kendi imkanlarıyla dışarıya çıkan anne ve iki çocuğunun oldukça korktuğu gözlendi.

Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Düdenbaşı Mahallesi 2343 Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci karında çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yatak odasında çıktığı belirtilen yangını, ekipler büyümeden söndürdü. Yangın sırasında evde bulunan anne ve yaşları 3 ila 5 arası değişen iki çocuğu kendi imkanlarıyla evden çıktı. Yangının, çocukların çakmakla oynadığı sırada çıktığı belirtildi. Büyük korku yaşayan minikleri çevredeki vatandaşlar su vererek sakinleştirmeye çalıştı.

Soğutma çalışmaları sonrası maddi hasar gören evine giren anne ve çocuklarını komşuları teskin etti.

İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış sebebini araştırma çalışması sürüyor.

Çocukların oyunu faciaya neden oluyordu

Çakmakla tehlikeli oyun!Antalya’da yaşları 3 ve 5 arasında değişen iki kardeş çakmakla oynarken, evin yatak odasında yangın çıktı. Yatak odası kullanılamaz hale gelirken, evden çıkan anne ve iki çocuğunun oldukça korktuğu gözlendi.
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