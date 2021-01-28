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28.01.2021 - 15:19 | | DHA

'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlara soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, geçen yıl 3 Temmuz'da Ankara Adliyesi önünde toplanarak 'çoklu baro' yasasını protesto eden avukatlardan 23'ü hakkında soruşturma başlattı.

'Çoklu baro' eylemine katılan avukatlara soruşturma

Başta Ankara ve İstanbul Barosu üyesi avukatlar olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde avukatlar, baroların yapısını değiştiren düzenlemeyi protesto için basın açıklamaları düzenledi. Avukatlar son olarak 3 Temmuz 2020'de Ankara Adliyesi önünde toplanarak protestoda bulundu. Yasa tasarısı ise 11 Temmuz'da TBMM'de kabul edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, adliye önünde toplanarak düzenlemeyi protesto eden 23 avukat hakkında, 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet' suçundan soruşturma açtığı ortaya çıktı. Ankara Barosu üyeleri, adliye önünde bir araya gelerek soruşturma açılmasına tepki gösterdi. Baro Başkanı Erinç Sağkan, "Türkiye'nin dört bir yanından Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen binlerce meslektaşımız arasından seçilen 23 meslektaşımız hakkında başlatılan soruşturma mesneti korku ve niyeti gözdağı olan beyhude bir çabadan ibarettir" dedi.

5 Milyon 350 bin TL’lik hırsızlık güvenlik kamerasındaEsenyurt'ta gece saatlerinde bir galeriye gelen şüpheli şahıslar dakikalar içerisinde 5 milyon TL değerinde iki lüks cipi ve içinde 350 bin TL olduğu tespit edilen çelik kasayı çaldılar. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri 100 güvenlik kamerasından yola çıkarak şahıslardan birisini ve 2 lüks cipi buldu. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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