‘Çöpe atmayın tehlikeli’

İlaçları toplayarak imha edilecek yerlere teslim eden ara depolama tesisi olan Pharmabotanica’nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Saydan, atık ilaç konusunda önemli açıklamalarda bulundu. İlaçların tüketilmeden önce son kullanma tarihlerinin geçmesinin olağan bir durum olduğunu kaydeden Saydan, gerek üretim yerlerinde, gerek eczanelerde, gerekse evlerde yüzlerce kutu ilacın son kullanma tarihinin geçtiğini kaydetti. Ayrıca ısı-nem şartlarının sağlanamaması, ambalajlarının bozulması gibi nedenlerle ilaçların kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Saydan, “Evlerde oluşan atık ilaçların toplanması, depolanması, taşınması ve imha edilmesi belediyelerin sorumluluğunda. Ancak maalesef bu konuda yeterli çalışma yok ve evlerde bulunan binlerce kutu atık ilaç ya çöpe atılıyor ya da kanalizasyona dökülerek ortadan kaldırılıyor” dedi.

‘Denetimler yetersiz’

Sağlık tesislerinde bulunan atık ilaçların ise o tesisin mesul müdürünün sorumluluğunda olduğunu hatırlatan Saydanatık ilaçların kurallara uygun bir şekilde imha edilmediğini de vurgulayarak, şunları dedi:

“2019’da Ankara’da 2000 civarında eczanenin sadece 250 tanesi atık ilaçlarını imha ettirmek için atık ara depolama tesisine göndermiş. Binlerce aile hekiminden imha edilmek üzere hemen hiç atık ilaç gönderilmemiş. Daha bunun gibi yüzlerce hastane, poliklinik, diş tedavi merkezi, muayenehane gibi sağlık tesislerinden imha edilmek üzere atık ilaç gönderilmemiş. Maalesef ülkemizde atık ilaçların büyük bir kısmı atılarak, dökülerek ve yakılarak imha ediliyor. Yeterli denetimlerin olmaması da bu durumu teşvik ediyor. Antibiyotik bağışıklığının oluşmasının sebeplerinden biri yeraltı sularına ve toprağa karışan atık ilaçların içme suyu ve yiyecekler ile soframıza kadar ulaşmasıdır. Ne yazık ki böyle devam ederse gelecek nesillerin bağışıklık sistemi olumsuz etkilenecek. Son kullanma tarihi geçen ilaçların İlaç Takip Sistemine bildirildikten sonra imha edilip edilmediği kesinlikle kontrol edilmeli ve ilgili sağlık kuruluşlarından imha ile ilgili belgeler talep edilmelidir.”

CHP’li Emir’den soru önergesi

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de konuyu Meclis gündemine taşıdı. Emir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde şu sorulara cevap istedi: “İlaç imhasında 2019’da bakanlığınız tarafından denetimler yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi sıklıkla gerçekleştirilmiştir? Denetimlerde tehlikesiz ve tehlikeli ilaç olmak üzere toplam kaç kutu ilaç imha edilmiştir? 2020’de tehlikeli ilaç kapsamında bulunan ilaçların imhası için denetimler yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa, şu ana kadar kaç denetim yapılmıştır ve kaç kutu tehlikeli ilaç imha edilmiştir? 2019 ve 2020 ayrı ayrı olma üzere, miadı geçen ilaçları bildirmediği için eczanelere herhangi bir ceza kesilmiş midir?”