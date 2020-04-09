EskiÅŸehir'in Ã‡ifteler ilÃ§esinde oturan ve devlet hastanesinde Ã§alÄ±ÅŸan, 3 Ã§ocuk annesi, hemÅŸire Meryem Kuzucu (46), minik kÄ±zÄ± TeslimeÂ (5) ile birlikte ÅŸubat ayÄ±nda umre iÃ§in Suudi Arabistan'a gitti. Ä°badetini yaptÄ±ktan sonra yurda dÃ¶nen Kuzucu, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda umreden dÃ¶nenler iÃ§in aldÄ±ÄŸÄ± karantina kararÄ± nedeniyle kÄ±zÄ±Â ileÂ Konya'daki yurda yerleÅŸtirildi.

Karantinada bulunan 2 bin 200 kiÅŸiye, 14 gÃ¼nlÃ¼k sÃ¼reyi tamamladÄ±ktan sonra evlerine gÃ¶nderilmeden Ã¶nce son kez 'Covid-19' testiÂ yapÄ±ldÄ±. Meryem Kuzucu ve kÄ±zÄ±nÄ±nÂ test sonuÃ§larÄ±Â pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine anne ve kÄ±zÄ±, SelÃ§uk Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'nde tedaviyeÂ alÄ±ndÄ±.



TABURCU OLDULAR



Meryem Kuzucu'yaÂ tedavi sÃ¼recinde diÄŸer 'Covid-19' hastalarÄ± ile benzerÂ yÃ¶ntem uygulanÄ±rken, kÃ¼Ã§Ã¼k Teslime'ye de yetiÅŸkinlerden farklÄ±Â tedavi yapÄ±ldÄ±. Anne ve kÄ±zÄ±, 9 gÃ¼n sÃ¼ren tedavilerinin ardÄ±ndan taburcu edildi. YaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Meryem Kuzucu,Â tedavisinin olumlu seyretmesindeki en bÃ¼yÃ¼k etkenin moral olduÄŸunu sÃ¶yledi. Kendisinin ÅŸeker ve tansiyon hastasÄ± olduÄŸunu hatÄ±rlatan Kuzucu, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



''KÄ±zÄ±m ile birlikte 20 gÃ¼n umrede kaldÄ±m. Sonra burada 14 gÃ¼n yurtta karantinada kaldÄ±k. Umrede ve karantina sÃ¼recinde ne ÅŸekerÂ ne de tansiyon ilaÃ§larÄ±mÄ± kullanmamÄ±ÅŸtÄ±k. Karantina sonunda kÄ±zÄ±m ve benim, pozitif olduÄŸum belirlendi.Â 9 gÃ¼n tedavi oldum. Åžu an taburcu olduÄŸum iÃ§in heyecanlÄ±yÄ±m. Bir hemÅŸire olarak burada Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸire arkadaÅŸlarÄ±maÂ canÄ± gÃ¶nÃ¼lden teÅŸekkÃ¼r ediyorum. Bizimle Ã§ok gÃ¼zel ilgilendiler.''



'MORALLERÄ°NÄ° YÃœKSEK TUTSUNLAR'



Bu hastalÄ±ÄŸÄ±n herkesin baÅŸÄ±na gelebileceÄŸini ve bu sÃ¼reÃ§te en Ã§ok kÄ±zÄ± iÃ§in Ã¼zÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Kuzucu, ''Ã‡ocuÄŸum adÄ±na Ã¼zÃ¼ldÃ¼m. BuÂ onun da bir imtihanÄ±.Â 5 yaÅŸÄ±nda.Â EÄŸer taburcu olmasaydÄ±m ve bana ne yapmak istediÄŸimi sorsalarÂ 'KÄ±zÄ±mÄ± eve gÃ¶nderin, beni istediÄŸiniz kadar bu hastanede tutun' derdim" diye konuÅŸtu.Â



Ä°yileÅŸmesindeki en bÃ¼yÃ¼k etkinin moral olduÄŸunu belirten Kuzucu, ''Moral Ã§ok Ã¶nemli. Benim gibi aynÄ± durumda olanlar, morallerini yÃ¼ksek tutsunlar. O yÃ¼zden morallerini yÃ¼ksek tutup, doktorlarÄ±n verdiÄŸi ilaÃ§larÄ± dÃ¼zgÃ¼n kullanÄ±rlarsa bu hastalÄ±ÄŸÄ±n geÃ§eceÄŸine inanÄ±yorum" dedi.



Eve gittikten sonra kÄ±zÄ±yla birlikte 14 gÃ¼n karantinada olacaÄŸÄ±nÄ± da aktaran Meryem Kuzucu, hastanede diyaliz bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± iÃ§in hastalara Ã¶zenle davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±;Â ancak yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± olayÄ±n ardÄ±ndan daha Ã§ok Ã¶zenli davranacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â