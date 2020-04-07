Son dakika: Corona virüs Bilim Kurulu video konferans aracılığıyla toplandı

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu görüşmek için ikinci kez video konferans yöntemiyle toplandı.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki toplantı, saat 15.00'te başladı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alınacağı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirilecek, yeni önlemler ele alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından, saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.