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26.08.2020 - 22:10 | | AA

Corona virüs hastası bu sözlerle uyardı: Ben hiç ciddiye almıyordum

Elazığ'da yeni tip corona virüs tedavisi gören Mesut Çetin, hastanede çektiği video ile yaşadıklarını anlattı.

Bir hafta önce nefes almada zorluk ve yüksek ateş şikayetiyle Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine başvuran Çetin'e, Kovid-19 teşhisi konuldu.

Hastanede tedavisi süren Çetin, ilk başta ciddiye almadığı hastalığıyla ilgili çektiği videoda yaşadıklarını anlatarak, herkesi uyardı.

İlk başta Kovid-19'u ciddiye almadığını ve bu duruma düşeceğini bilemediğini belirten Çetin, "Arkadaşlar koronavirüse karşı çok dikkat edin. Ben hiç ciddiye almıyordum ama gerçekten ciddiye alınacak bir hastalık." dedi.

Nefes alamama ve yüksek ateş şikayetiyle gece hastaneye kaldırıldığını aktaran Çetin, şunları ifade etti:

"Sosyal mesafeye dikkat edelim. Maske, sosyal mesafe ve hijyen, bunların hepsi yapılması gereken bir şeymiş ancak başımıza geldikten sonra bunun farkına vardım. Ben kesinlikle bu noktaya düşmeyeceğime inanıyordum ama çok kötü bir duruma düştüm. Gece ambulansla hastaneye getirildim. Nefes alamıyorum, yatamıyorum, öksürüğüm var."

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