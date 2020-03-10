Corona Virüs nedir, nasıl bulaşır? Corona Virüs belirtileri nelerdir, nasıl korunulur?

Corona Virüs salgını can almaya devam ediyor. 4 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği Corona Virüs salgınından kötü haberler gelmeye devam ediyor. Asya başta olmak üzere bütün kıtalarda vakaların görüldüğü Corona Virüs nedeniyle İtalya'da ölenlerin sayısı 463'e ulaşırken İran'da ölü sayısı 291'e yükseldi. Birçok ülkeden gelen ölüm haberlerinin ardından vatandaşlar Corona Virüs nedir, nasıl bulaşır sorularına yanıt aramaya başladı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüsün, vahşi hayvan pazarından insanlara bulaştığı söylenmişti. Yarasalardan insanlara geçtiği düşünülen Corona Virüs'ün belirtileri arasında yüksek ateşin yanı sıra öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi diğer semptomlar görülebilir.

Maruz kaldıktan 2-14 gün sonra aşağıdaki belirtiler görülebilir.

Koronavirüsler, soğuk algınlığı, şiddetli akut solunum sendromu (SARS) ve Orta Doğu solunum sendromu (MERS) gibi hastalıklara neden olabilecek bir virüs ailesidir. 2019'da Çin'de yeni bir koronavirüs hastalık salgınının nedeni olarak tanımlandı.

Virüs şimdi şiddetli akut solunum sendromu koronavirüs 2 (SARS-CoV-2) olarak bilinir. Neden olduğu hastalığa 2019 koronavirüs hastalığı (COVID-19) denir.

COVID-19 vakaları, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) gibi ABD Halk sağlığı grupları da dahil olmak üzere, artan sayıda ülkede bildirilmektedir.

BELİRTİLER NELERDİR?

COVID-19 belirtileri ve semptomları, maruziyetten iki ila 14 gün sonra ortaya çıkabilir ve şunları içerebilir:

Ateş

Öksürük

Nefes Darlığı

COVID-19 semptomlarının şiddeti çok hafif ila şiddetli arasında değişebilir. Daha büyük olan veya kalp hastalığı gibi mevcut tıbbi durumları olan kişiler, ciddi hastalık riski altında olabilir. Bu, grip gibi diğer solunum yolu hastalıklarında görülenlere benzer.

NE ZAMAN DOKTORA GÖRÜNMELİ?

COVID-19 semptomlarınız varsa ve muhtemelen virüse maruz kaldıysanız hemen doktorunuza başvurun. Yakın zamanda uluslararası seyahat ediyorsanız doktorunuza bildirin. Randevunuza gitmeden önce belirtilerinizi, son seyahatlerinizi ve olası maruziyetinizi anlatmak için doktorunuzu arayın.

NEDENLER?

Yeni koronavirüsün ne kadar bulaşıcı olduğu tam olarak bilinmemektedir. Yakın temasta olanlar arasında insandan insana yayılıyor gibi görünüyor. Virüsü olan biri öksürdüğünde veya hapşırdığında serbest bırakılan solunum damlacıkları ile yayılabilir.

Risk faktörleri

COVID-19 için risk faktörleri şunları içerir:

CDC veya WHO tarafından belirlendiği üzere COVID-19'un yayılması devam eden bir alanda yakın zamanda yapılan seyahat veya ikamet

COVID-19 olan biriyle yakın temas - örneğin bir aile üyesi veya sağlık çalışanının enfekte olmuş bir kişiye bakması gibi

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

Yeni koronavirüs ile enfeksiyonu önlemek için herhangi bir aşı olmamasına rağmen, enfeksiyon riskinizi azaltmak için adımlar atabilirsiniz. WHO ve CDC, solunum yolu virüslerini önlemek için standart önlemlerin alınmasını tavsiye eder:

Ellerinizi sık sık sabun ve su ile yıkayın veya alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanın.

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu dirsek veya doku ile kaplayın.

Elleriniz temiz değilse gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının.

Hasta olan herkesle yakın temastan kaçının.

Hastaysanız bulaşıkları, bardakları, yatak takımlarını ve diğer ev eşyalarını paylaşmaktan kaçının.

Sık dokunduğunuz yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Hastaysanız işten, okuldan ve genel alanlardan evde kalın.