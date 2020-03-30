Corona virüs olabileceği şüphesiyle kendini polise ihbar etti!

Kentte oturan Durmuş E, 3 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi.

Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Melikgazi ilçesi Vatan caddesinde rahatsızlanan Durmuş E, corona virüsten şüphelenerek polis ve 112 acil sağlık ekibine haber verdi. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.

Durmuş E, ambulansa bindirilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.