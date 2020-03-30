Corona virüs olabileceği şüphesiyle kendini polise ihbar etti!

Kentte oturan Durmuş E, 3 gün önce Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Durmuş E, gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra 14 gün evde kendisini izole etmesi söylenerek gönderildi.
Ancak Durmuş E, bugün noterde işlem yapmak için dışarıya çıktı. Melikgazi ilçesi Vatan caddesinde rahatsızlanan Durmuş E, corona virüsten şüphelenerek polis ve 112 acil sağlık ekibine haber verdi. Polis, Durmuş E.'nin bankta oturduğu caddeyi yaya girişine kapattı. Koruyucu kıyafet giyen sağlık ekipleri de Durmuş E'ye müdahale etti.
Durmuş E, ambulansa bindirilerek Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve gözlem altına alındı. Belediye ekipleri, Durmuş E.'nin oturduğu bank ile çevresinde dezenfeksiyon çalışması yaptı. Cadde, daha sonra tekrar ulaşıma açıldı.
İstanbul‘da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kameradaKağıthane’de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, “midem bulanıyor” diyerek kendini savunurken, “sosyal mesafe” kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, “Biz zaten aynı evde yaşıyoruz” dedi.