Corona virüs tedavisinde kök hücre umut veriyor! 20 hastaya uygulandı bir hasta iyileşti

İstinye Üniversitesi Rektörü aynı zamanda da Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Kök Hücre ve Doku Mühendisliği AUM (İSÜKÖK) Yöneticisi olan Prof. Dr. Erdal Karaöz, koronavirüs tedavisi gören 10’u Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde olmak üzere toplam 20 hastaya kök hücre tedavisinin uygulandığını söyledi. Şu anda 42 yaşında K.Y. isimli erkek hastanın iyileştiği müjdesini de veren Prof. Dr. Karagöz, çalışmaları Milliyet’e anlattı. Koronavirüs salgınıylaa tüm dünyada aşı çalışmalarının başladığını belirten Karagöz, bu süreçte farklı hastalıklarda kullanılan kök hücrelerin, Çinli bilim insanları tarafından küçük bir grupta kullanıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını, bu sonuçların ardından birçok klinik çalışma başlatıldığını kaydetti.

Bakanlık onayladı

Karagöz, bu süreçte Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Adaş’ın talebiyle çalışma başlattıklarını belirterek, şöyle devam etti:

“Klinik yönü hastaneye ait olmak üzere hücrelerin tasarlanması ve hazırlanması bize ait olmak üzere başvuru dosyası hazırlandı. Sağlık Bakanlığımız da bu projeyi onayladı. Prof. Dr. Adaş hocamızın yürütücülüğünde, Dr. Zafer Çukurova’nın sorumluluğundaki seçilmiş 10 yoğun bakım ünitesindeki hastaya kök hücre uygulandı. Bu arada farklı hastanelerde yatan hastalara o hastanelerin ilgili klinik sorumlu hekimlerinin gözetiminde bakanlığımıza bireysel olarak başvuru yapılan ve onay alınan hastalara da uygulamalar devam ediyor. Biz tedavi uygulama sürecine başladık ve ilk hastamızı iyileştirerek taburcu ettik. Ama çalışmaların yaygın sonuçlarının alınması ve değerlendirilmesi zaman alacaktır diye düşünüyorum. Uygun hasta seçimi, uygulama biçimi, tedavi protokolü, hasta takibi, hücrelerin kalitesi ve diğer ilaçlarla kombinasyonları gibi birçok parametrenin mükemmel olması gerekmekte.”

Göbek kordonundan

Bu hastalara yapılacak uygulamada yeni doğmuş bebeklerin göbek kordonundan elde edilen hücrelerin kullanılacağını dile getiren Prof. Dr. Karagöz, şunları söyledi:

“Bu hücreler bakanlık tarafından ruhsatlandırılmış ve üretim faaliyet izin yetkisine sahip merkezimizde üretiliyor ve saklanıyor. Birçok karakterizasyon ve kalite kontrol testinden geçirildikten sonra güvenli olduğuna emin olduğumuz hücreleri hastalara transfer edilmesi için kliniklere gönderiyoruz.

Virüsü yenenlerden immün plazma bağışı





Koronavirüs tedavisi tamamlanan asistan hekim Betül İkbal Doğan, İzmir’deki ilk “immün plazma” tedavisi bağışçılarından oldu. Test sonucunun pozitif çıkması üzerine 2 gün tedavi gören Doğan’a daha sonra yapılan test ise negatif sonuç verdi. 14 gün boyunca karantina altına alınan Doğan, son testi de negatif çıkınca, görevine döndükten sonra plazma bağışçısı olmaya karar verdi. Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğünün İzmir’in Alsancak semtindeki kan alma merkezine gelen Doğan, plazma bağışında bulundu. Doğan, “Zaten Türk Kızılayın gönüllü kan bağışçısıydım. Bu yüzden bu hissi daha çok yaşayabilmek için sağlığıma kavuşmamın ardından plazma bağışı yapmaya da karar verdim” dedi. İstanbul’da da koronavirüse yakalanarak iyileşen biyolog Abdullah Can Yüce de plazma bağışında bulundu. - DHA