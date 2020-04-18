Corona virüs tablosu son durum! Bugün corona virüsten kaç kişi öldü, vaka sayısı kaça yükseldi?

Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden gün gün corona virüs ölü sayısı, corona virüs vaka sayısı, corona virüs entübe sayısı, corona virüs iyileşen sayıları açıklanıyor. Milyonlarca vatandaş, corona virüs tablosuna erişim sağlayabiliyor. Peki 18 Nisan 2020 Cumartesi günü corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti? Corona virüsten vaka sayısı kaça yükseldi? Corona virüsten kaç kişi iyileşti? İşte Corona virüs son dakika Türkiye haberleri...

CORONA VİRÜS SON DAKİKA TÜRKİYE HABERLERİ

Sağlık Bakanı Koca Twitter'da şu açıklamayı yaptı:

Türkiye'de son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti. Şifa bulan hasta sayımız 10.000'in üzerine çıktı. Tedavide önemli üstünlüklerimiz var. Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım.