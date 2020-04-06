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06.04.2020 - 15:16 | | İHA

Corona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Samsun Dariçaylan köyünde emekli maaşını çeken vatandaş, paraları kaynar suda yıkadı, çamaşır ipine asıp kuruttu. Corona virüse karşı Karadeniz usulü çözüm, gülümsetti.

Corona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Samsun Veziköprü ilçesi Dariçaylan köyünde yaşayan Yılmaz Kanmaz, corona virüsüne karşı ilginç bir önlem aldı. Emekli maaşını bankadan çeken Yılmaz Kanmaz, eve gelince oğlunu da yanına alarak paraları yıkadı.

Oğlu Ercan Kanmaz ile birlikte paraları tek tek sayarak bin 500 TL'yi sobanın üzerindeki kaynar suya atan yılmaz, bir süre yıkadı. Ardından Kanmaz'ın eşi Pembe Kanmaz ve gelini Safiye Kanmaz, ıslan paraları mandalla çamaşır ipine astı. Corona virüse Karadeniz usulü çözüm bulan Kanmaz ailesi, çektikleri videoda herkese paraları yıkamalarını tavsiye etti.

Corona virüse karşı emekli maaşını kaynar suda yıkadı

Askerleri tekmil vererek karşıladıAmasya’da 90 yaşındaki bir vatandaş, yaşlılık maaşı ve devlet desteği olan parayı evine getiren askerleri tekmil vererek karşıladı.
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