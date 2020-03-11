Corona Virüsten korunmanın 14 kuralı! Sağlık Bakanlığı Corona Virüsten korunmanın 14 kuralını açıkladı

Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının ortaya çıkmasının ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Corona Virüs ile ilgili gece yarısında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bir vatandaşımızın Corona Virüs testinin pozitif çıktığı ve böylelikle Türkiye'de ilk Corona Virüs vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Corona Virüsten korunmak için 14 yöntemin uygulanması gerektiği konusunda açıklamada bulunuldu. Peki Corona Virüsten korunmanın 14 kuralı nedir? Corona Virüsten nasıl korunulur?

Bakanlığımızca bildirilen koronavirüsten korunma kurallarına mutlaka uyalım. Tedbirlerde anahtar kelimemiz 14'tür. Yurt dışından dönenler için 14 gün kuralı. Dönüşlerinde 14 gün kendilerini özellikle izole etmelerini istiyoruz. Aynı şekilde büyük çoğunluğumuzun koronavirüse karşı alacağı tedbirler için de anahtar kelimemiz yine 14'tür. Elleri tam hijyen sağlayacak şekilde yıkamaktan hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurulacağına dek kurallar şeklinde her şey açıktır."

"Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir." diyen Koca, dünyayı uyarırken, aynı zamanda hazırlandıklarını ve corona virüse karşı mücadeleyi planladıklarını ifade etti. Bakan Koca, şöyle konuştu:

"Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün kuralına ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir. Bir veya birkaç vaka, salgın olarak görülmemelidir. Bu durum sadece virüsün ülkemiz sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi ve gerçekleşti. İzole edilmiş vakanın şu an tek anlamı budur. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal bir mücadele vereceğiz." Riskin somut, tedbirlerin ise basit olduğunu vurgulayan Koca, corona virüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığını dile getirdi.

Koca, bir hastanın topyekun risk olmadığını, karantinaya alınmış bir hastanın da toplumu tehdit edemeyeceğini söyledi. Bakan Koca, corona virüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti: