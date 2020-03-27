Corona virÃ¼sten Ã¶len Dilek TahtalÄ±nÄ±n babasÄ±: Bize verilen bilgide kalbinin...

Ä°stanbul'da Ã¶zel bir hastanede Ã§alÄ±ÅŸan Dilek TahtalÄ±, corona virÃ¼s teÅŸhisiyle tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ BakÄ±rkÃ¶y Dr. Sadi Konuk EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rÄ±ma Hastanesi'nde, 24 Mart gÃ¼nÃ¼ hayatÄ±nÄ± kaybetti.

CHP 24. DÃ¶nem Amasya Milletvekili Ramis Topal'Ä±n yeÄŸeni olan TahtalÄ±, dÃ¼n memleketi Amasya'nÄ±n GÃ¼mÃ¼ÅŸhacÄ±kÃ¶y ilÃ§esi Bedel kÃ¶yÃ¼nde topraÄŸa verildi.

Tek evladÄ±nÄ± kaybeden acÄ±lÄ± baba Ä°smail TahtalÄ±, DHA'ya konuÅŸtu. Dilek'in Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, geniz akÄ±ntÄ±sÄ± ve yÃ¼ksek ateÅŸ ÅŸikayetiyle doktora baÅŸvurduÄŸunu anlatan baba TahtalÄ±, "KÄ±zÄ±mÄ±n corona virÃ¼s testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Tedavi gÃ¶rÃ¼yordu, doktorlar kalp yetmezliÄŸi nedeniyle Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi. VefatÄ±ndan bir gÃ¼n Ã¶nce kalbi durmuÅŸ, doktorlar Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸ. Ama ertesi gÃ¼n kurtaramamÄ±ÅŸlar. Zaten bÃ¼nyesi zayÄ±ftÄ± kÄ±zÄ±mÄ±n. BazÄ± rahatsÄ±zlÄ±klarÄ± vardÄ±. EÅŸimle bana da test yapÄ±ldÄ±, negatif Ã§Ä±ktÄ±. 14 gÃ¼n karantinada kaldÄ±k. KÄ±zÄ±mÄ±n cenazesini memleketimize getirip defnettik. Tek evladÄ±mÄ± kaybettim. BÃ¼yÃ¼k acÄ± yaÅŸÄ±yorum" dedi.

'CORONA VÄ°RÃœS TESTÄ° POZÄ°TÄ°F Ã‡IKTI'

Dilek TahtalÄ±'nÄ±n dayÄ±sÄ± Dursun Topal da "YeÄŸenim tetkikler yapÄ±ldÄ±ktan sonra tedaviye alÄ±ndÄ±. Ä°lk baÅŸlarda durumu iyiydi, yoÄŸun bakÄ±mda tedavi gÃ¶rÃ¼yordu. En son bize verilen bilgide kalbinin durduÄŸu ve Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÃ¶ylendi. Ertesi gÃ¼n ise Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ haberi verildi. Kalbi dayanamadÄ±" diye konuÅŸtu.

SON PAYLAÅžIMI YÃœREK BURKTU

Dilet TahtalÄ±, Ã¶lÃ¼mÃ¼nden Ã¶nce sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± son paylaÅŸÄ±mda "Bir dÃ¼ÅŸ artÄ±k ateÅŸ, bir bÄ±rak yakamÄ± yeter" ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Â