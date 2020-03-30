Corona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi!

Uzun süredir Brüksel’de yaşayan ve aslen Emirdağ ilçesinin Gömü Beldesinden olan Şakir Gönen isimli gurbetçi, geçtiğimiz günlerde corona virüs Covid-19 salgınına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören gurbetçi hayatını kaybetti.

Daha sonra cenazesi uçak ile Türkiye’ye getirilen gurbetçi vatandaşın defni için memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde ekip oluşturuldu. Özel kıyafetle izole edilen ekipler dün gece iş makinesi yardımıyla açılan mezarda corona virüs Covid-19’dan hayatını kaybeden vatandaşı jandarma nezaretinde toprağa verdi.

Dini vecibeler yerine getirilirken, vatandaşın defnini Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de yakından takip etti.