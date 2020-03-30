MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi!
ABONE OL
30.03.2020 - 11:47 | | İHA

Corona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi!

Brüksel’de yaşayan ve corona virüs Covid-19 sebebi ile hayatını kaybeden gurbetçi vatandaş, memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde defnedildi.

Corona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi!

Uzun süredir Brüksel’de yaşayan ve aslen Emirdağ ilçesinin Gömü Beldesinden olan Şakir Gönen isimli gurbetçi, geçtiğimiz günlerde corona virüs Covid-19 salgınına yakalandı. Bir süre hastanede tedavi gören gurbetçi hayatını kaybetti.

Corona virüsten ölen gurbetçi memleketinde toprağa verildi

Daha sonra cenazesi uçak ile Türkiye’ye getirilen gurbetçi vatandaşın defni için memleketi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi Gömü beldesinde ekip oluşturuldu. Özel kıyafetle izole edilen ekipler dün gece iş makinesi yardımıyla açılan mezarda corona virüs Covid-19’dan hayatını kaybeden vatandaşı jandarma nezaretinde toprağa verdi.

Dini vecibeler yerine getirilirken, vatandaşın defnini Gömü Belediye Başkanı Hakkı Tekin de yakından takip etti.

 

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan klipli paylaşım: Sağ ol TürkiyeSağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yağış uyarısı

Meteoroloji'den Orta Karadeniz için yağış uyarısı

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

SGK, SSK, emekli, Bağkur, EYT’li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tek tek açıklandı…

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Profesör koronavirüsü yendi! Yalvarıyorum...

Son dakika... Edirne Valisi ve Bulgaristan Başbakanı tampon bölgede buluştu! Corona tedbiri...

Son dakika... Edirne Valisi ve Bulgaristan Başbakanı tampon bölgede buluştu! Corona tedbiri...

Sıradaki Haber