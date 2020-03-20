Corona virüsü dünyada kaç kişinin ölümüne neden oldu? 20 Mart ülke ülke vaka ve ölüm sayıları

Corona virüsü nedeniyle her geçen gün ölüm ve vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Corona virüsünün yeni merkez üssü olan İtalya'dan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Gelen yeni haberlere göre 60 milyon nufüslu İtalya'da corona virüsü vaka sayısı 40 bine ulaştı. Ölümler ise 1,5 milyar nufüslu Çin'deki resmi rakamları geçerek 3.405'e ulaştı. Türkiye'de vaka sayısının 359'a ulaştığı corona virüsü nedeniyle ölümlerin sayısı ise 4 olarak açıklandı. Peki dünyada corona virüsü nedeniyle kaç bin kişi yaşamını yitirdi?

CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE DÜNYADA KAÇ KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ?

Corona virüsü nedeniyle dünyada ölü sayısı 10 bini aştı. Ölümlerin en fazla olduğu ülke İtalya'da ölü sayısı bir günde 427 artarak 3.405'e yükseldi. Böylelikle İtalya, 1,5 milyar nüfuslu Çin'i geçerek ölü sayısının en fazla olduğu ülke oldu.

İTALYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İtalya'da corona virüsü vaka sayısı 41.035 olarak açıklanırken ölü sayısı 3.405'e yükseldi

ÇİN'DE VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Çin'de corona virüsü vaka sayısı 81.193 olarak açıklanırken ölü sayısı resmi makamlarca 3.132 olarak açıklandı

İRAN'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İran'da corona virüsü vaka sayısı 18.407 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 1.284'e ulaştı

İSPANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

İspanya'da vaka sayısı 18.077 olarak açıklanırken ölü sayısı 833 olarak açıklandı

ALMANYA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Almanya'da corona virüsü nedeniyle vaka sayısı 15.320'ye ulaşırken ölü sayısı ise 44 olarak açıklandı

FRANSA'DA VAKA VE ÖLÜM SAYISI

Fransa'da corona virüsü vaka sayısı 11.010 olarak açıklanırken ölü sayısı 372'ye ulaştı.

TÜRKİYE'DE ÖLÜM VE VAKA SAYISI

Türkiye'de vaka sayısı 359 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 4 olarak açıklandı