Corona virüsü haritası canlı! Dünyada Corona virüsüne yakalananların sayısı 170 bine yaklaştı.

Corona virüsü dünya üzerinde hızla yayılmaya devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan virüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alırken İtalya'dan gelen haberler üzücü boyutlara ulaştı. Her geçen gün daha fazla insanın yakalandığı Corona virüsünün önüne bir türlü geçilemiyor. Dünya üzerinde vaka sayısı 170 bine yaklaşırken en fazla vaka virüsün merkez üssü Çin'de yer alıyor. Çin'de vaka sayılarında her gün azalış yaşanmasına rağmen şu ana kadar virüse yakalananların sayısı 81.020 olarak açıklandı

Çin'in ardından en fazla vakanın görüldüğü ülke olan İtalya'da vaka sayısı 24.447'ye ulaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 1809'a yükseldi. İtalya'nın ardından vaka ve ölümlerin en fazla görüldüğü ülke ise İran! İran'da bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 14 bine yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 724 olarak açıklandı. İşte corona virüsü canlı haritası...

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