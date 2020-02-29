Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüsünden korur mu?

Corona Virüsü bilimsel adı ile Kovid-19 salgını can almaya devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan Corona Virüsü geçem sürede 50 ülkede görüldü. Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yaklaşırken geçtiğimiz günlerde Çin tarafından yapılan açıklamada Corona Virüsün aşısının bulunduğu hayatın yavaş yavaş bölgede normale dönmeye başlandığı duyurulmasına rağmen birçok ülkede vakalar görülmeye devam etti. Corona Virüsü nedeniyle İran'ın ardından Azerbeycan'da da ilk Corona Virüs vakası tespit edildi. Corona Virüs haberleri ve ölüm haberlerinin ardından vatandaşlar maske kullanımının yanı sıra hijyen kurallarına daha fazla dikkat etmeye başladı. Peki Corona Virüs için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüs'ten korur mu?

CORONA VİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN MASKE KULLANMAK GEREKİR Mİ?

Sağlıklıysanız, sadece 2019-nCoV enfeksiyonu şüphesi olan bir kişiye bakıyorsanız maske takmanız gerekir.

Öksürüyorsanız veya hapşırıyorsanız bir maske takın.

Maskeler sadece alkol bazlı el ovma veya sabun ve su ile sık sık el temizliği ile birlikte kullanıldığında etkilidir.

Bir maske takarsanız, nasıl kullanılacağını bilmeli ve uygun şekilde imha etmelisiniz.

"Yüz maskeleri, hastalığın başkalarına yayılmasını önlemek için COVID-19 belirtileri gösteren kişiler tarafından kullanılmalıdır." "Yüz maskelerinin kullanımı, sağlık çalışanları ve yakın ortamlarda (evde veya bir sağlık kuruluşunda) birine bakan kişiler için de çok önemlidir."

Cleveland Clinic'teki pediatrik bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Frank Esper, gerçekten hasta bazı kişilerin maske takması gerektiğini açıkladı.

"Öksürüyorlarsa, semptomları varmış gibi hissediyorlarsa, bekleme odamıza veya ER'ye veya kamusal alana geldiklerinde maske takmalarını rica ediyoruz." Dedi. "Enfeksiyonun yayılmasını önlemeye yardımcı olur."

Esper ve diğer uzmanlar, ellerini sık sık yıkamanın, koronavirüs veya daha yaygın olarak grip gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemenin en iyi yolu olduğunu söylüyor. CDC, ellerinizi en az 20 saniye boyunca sık sık sabun ve suyla yıkamanızı veya sabun ve su yoksa, en az% 60 alkol içeren alkol bazlı bir el dezenfektanı kullanmanızı önerir.

CDC, ayrıca gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza yıkanmamış ellerle dokunmaktan, hasta insanlarla temastan kaçınmalı, öksürdüğünüzde ve hapşırdığınızda ağzınızı kapatmalı ve nesneleri ve yüzeyleri sık sık dezenfekte etmelisiniz.

Dünyanın dört bir yanında çekilen resimler, bazılarının halka açık cerrahi yüz maskeleri taktığını gösterirken, diğerleri CDC'nin, kullanıcının tehlikeli havadaki partikülleri, gazları veya buharları soluma riskini azaltmak için kullanıldığını söyleyen solunum maskeleri giydiğini gösteriyor.

CDC "işyerinde ortamların dışında (toplumda) solunum cihazlarının rutin kullanımını önermediğini söylüyor. Çoğu zaman, solunum virüslerinin kişiden kişiye yayılması yakın temaslar arasında (6 fit içinde) gerçekleşir. solunum yolu virüslerinin yayılmasını önlemek için eylemler, örneğin hasta olan insanlardan kaçınmak, gözlerinize veya burnunuza dokunmaktan kaçınmak ve öksürüğünüzü ya da hapşırıklarınızı bir mendille örtmek gibi. "

Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sekreteri Alex Azar Çarşamba günü bir Ev Ödenekleri alt komitesinden önce farklı maskeler konusunu ele aldı. Ona, CDC'nin havadaki partiküllerin en az% 95'ini filtrelediğini söyleyen maskeler olan N95 maskeleri hakkında sorular soruldu. Bu maskeler, etkili bir şekilde çalışmak için uygun takma ve eğitim gerektirir ve yetkililer halkın bunları kullanmasını önermez.

CORONA VİRÜSÜ İÇİN HANGİ MASKE KULLANILMALI?

Cerrahi Maskeler

Cerrahi maske, eczaneden satın alınabilen ve “damlacık” yolu ile bulaşan enfeksiyöz ajanlara karşı koruma sağlayan tek kullanımlık bir tıbbi malzemedir.

Bahsi geçen bu damlacıklar, kullan kişi nefes verdiğinde tükürük damlacıkları veya üst solunum yolundan gelen salgılar olabilir. Yani cerrahi maske cerrahlar için tasarlanmıştır, çünkü bu ürünler doktorun burnundan ve ağzından patojenlerin cerrahi alana girmesini önlemek için iyi bir iş çıkarırlar.

Bakım veren kişi tarafından giyilirse, cerrahi maske hastayı ve çevresini (hava, yüzeyler, ekipman, cerrahi bölge) korur. Bulaşıcı bir hasta tarafından giyilirse, hastanın çevresini ve çevresini kirletmesini önler. Bu maskeler 3 ila 8 saatten fazla giyilmemelidir. Cerrahi maske ayrıca kullanıcıyı biyolojik sıvıların sıçraması riskinden koruyabilir. Bu durumda, cerrahi maske su geçirmez bir tabakaya sahip olmalıdır. Ayrıca gözleri korumak için bir cerrahi koruma gözlüğü ile beraber kullanılabilir.

Solunum Maskeleri

Bir solunum maskesi, kullanıcının sağlık açısından tehlikeli olan aerosolleri (toz, duman, buğu), buharları veya gazları (dezenfektanlar, anestezik gazlar) solumasını önleyen kişisel koruyucu ekipmanlardır. Genellikle eczanelerde mevcut değildir, kullanıcıyı havadaki bulaşıcı ajanlardan, yani koronavirüs, SARS, H1N1, vb. gibi bir virüsün kontaminasyonuna karşı korur.

Solunum maskeleri, izolasyon ve filtreleme olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Filtreleme maskeleri bir yüz parçası ve bir filtreleme cihazından oluşur. Bazen filtre elemanı yüz parçasına entegre edilir. Filtre tipine bağlı olarak, maske ya sadece parçacıklara karşı, sadece belirli gazlara ve buharlara karşı ya da parçacıklara gazlara ve buharlara karşı etkili olacaktır.

Filtreleme maskeleri bazen kullanıcı konforunu artırmak için bir ekshalasyon valfi (gaz çıkış aparatı) ile donatılabilir. Valf, maskenin içinde buğulanmayı önler ve kullanıcının kolayca nefes alıp vermesine yardımcı olur. Solunum maskelerinin, onları giyenleri de bulaşıcı ajanların “damlacıklarından” solumasına karşı koruduğuna dikkat edilmelidir. Solunum maskeleri tek kullanımlık veya tekrar kullanılabilir olabilir.