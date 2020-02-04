Corona virüsü nedir, belirtileri nelerdir? Korona virüsü belirtileri nelerdir, bulaşıcı mı? Çin Wuhan virüsü tedavisi

Koronavirüs dünyanın gündeminde! Aralık ayı içerisinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Zatürre'ye benzeyen belirtiler gösteren Corana virüs vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çin'in ardından dört ülkede daha ortaya çıkan virüs son olarak ABD'de tespit edildi. Korona virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılmasından korkulan virüse ilişkin harekete geçti. Peki Wuhan virüsü ve Çin virüsü olarak da bilinen Corana virüs nedir, belirtileri neledir? Virüs insana nasıl bulaşıyor?



Yeryüzünde 25 ülkeye yayılan salgın Çin'de son bir günde 2 bin 102 insana daha bulaştı, yaklaşık 15 milyon insanın yaşadığı Tienjin kentinde tüm okullar ve işyerleri kapatıldı. ABD Çin'i ziyaret eden yabancı ülke vatandaşlarına giriş yasağı koydu. Dünya Sağlık Örgütü, Afrika ülkelerine virüsle mücadeleye hazır olmaları çağrısını yaptı.Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Tayland, Almanya, Japonya, Singapur, Fransa, Tayvan, Avustralya, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Kanada, Rusya, İngiltere, Vietnam, Kamboçya, Hindistan, Finlandiya, Nepal, Filipinler, İspanya, Sri Lanka ve son olarak İsveç. Yeryüzündeki 25 ülkeye yayıldı, yalnızca Çin genelinde vaka sayısı 11 bin 791'e ulaştı.

Koronavirüs bir günde 2 bin 102 insana daha bulaşıp 46 insanı daha öldürdü, dünyayı titreten salgında can kaybı resmen 259'a çıktı. Ölümlerden 45'i corona virüsün merkez üssü Wuhan kentinin de yer aldığı Hubei eyaletinden. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle virüsten etkilenenlerin 1795'inin durumu ciddi. Ayrıca koronavirüse yakalandığı şüpheli olan kişilerin sayısı 17 bin 988 olarak açıklanırken, virüse yakalananlarla temasa geçtiği gerekçesiyle müşahede altına alınan kişilerin sayısı ise 118 bin 478’e ulaştı. Ülke genelinde şüpheli vakası 5 bin 19 arttı, virüsten iyileşerek taburcu edilen hasta sayısı 252 oldu.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Avrupa Birliği'nden acil tıbbi malzemelerin tedariğinin kolaylaştırılması için yardım istedi.

Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, "yeni tip koronavirüs" konusundaki güncel gelişmeler ve Çin'den tahliye edilen vatandaşlar hakkında açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Şu ana kadar toplam 13 bin yolcu tarandı ve herhangi şüpheli bir yolcuya şu ana kadar rastlanmadı.

1 Şubat saat 09.30 itibarıyla dünya genelinde 26 ülkede toplam 11 bin 791 vaka görüldü. Bu sayının yüzde 99'u Çin'de.

32'si Türk, 42 kişi muayene edildi, hastalık belirtisi yok.

Bugüne kadar farklı illerden bildirilen 88 şüpheli kişiden numune analiz edildi. Şu ana kadar Türkiye'de koronavirüs tanısı alan hasta olmadı.

6 kişi ise kendi iradeleriyle gelmek istemediklerini bildirdiler. Biz talep eden vatandaşlarımızı getirdik. Ama kendi iradeleriyle gelmek istemeyenleri zorla getiremeyiz.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) TANISI NASIL KONULUR?

Tanı, otopsi haricinde kesin olarak konulamaz. Ancak birden çok yapılan testlerin her biri için güvenilirlik artacaktır. En sık kullanılan testler kan testleridir:

Kan testi: Bu test kanda Corona virüsü ile ilgili molekülleri araştırır. Testte, titer seviyesinin 3.200'ün üstünde olması hastalıktan şüphelenme nedenidir. Ancak kan değerlerindeki oynama nedeniyle belli bir süre sonunda test tekrarlanmalıdır. Ayrıca test kedinin Corona virüsü ile bulaşık olup olmadığı hakkında bilgi verir, yani virüsün mutasyon geçirip FIP olduğu ya da geçirmediği hakkında bilgi vermez.

Elisa testi*: Bir tür kan testi

RT-PRC testi*: Dışkı ve ağız içi mukoza testi

FA testi*: Doku ve karın içinde biriken sıvı için test

Karında biriken suyun incelenmesi: Islak FIP'te (bkz.: hastalık türleri) karında biriken sıvıyı inceler. Sıvıda protein oranının 35 g/L'yi geçmesi ve albümin/globulin'in %50'den büyük olması şüphelenme sebebidir. Hastalık sebebiyle karında biriken sıvı karakteristik olarak, kıvamlı, sarı ve bulanıktır.

Röntgen ve ultrason: Karında biriken sıvının ve bölgenin belirlenmesinde kullanılır.

Otopsi: Kedi öldükten sonra kesin tanı için yapılır. Amaç, ölen kediyle birlikte yaşayan kedilerin risk durumunu belirlemek olabilir.



KORONAVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Fakat Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.