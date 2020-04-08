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08.04.2020 - 11:43 | | DHA

Corona virüsü yenen 83 yaşındaki kadının iki oğlu da virüsten hayatını kaybetmiş!

Antalya'da oğlu Kemal Polat'ı (61) corona virüsten kaybettikten sonra yakalandığı aynı hastalığı 20 günlük tedaviyle yenen ve alkışlarla hastaneden taburcu edilen Ayşe Polat'ın (83), diğer oğlu İbrahim Polat'ın da (57) corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. İbrahim Polat'ın ölüm haberi verilmeyen yaşlı kadın, karantina süresini geçireceği kızının evinde evlat acısına katlanmaya çalışıyor. Ayşe Polat, "Bir oğlum sigaradan öldü ama virüs bahane oldu. Çok sigara içerdi. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor, durumundan haberim yok" dedi.

Corona virüsü yenen 83 yaşındaki kadının iki oğlu da virüsten hayatını kaybetmiş!

Ayşe Polat'ın İstanbul'da birlikte yaşadığı oğlu Kemal Polat, corona virüs nedeniyle geçen ay yaşamını yitirdi. Polat, oğlunun cenazesi ile birlikte Antalya'nın Akseki ilçesine geldi. Kemal Polat burada toprağa verilirken, Ayşe Polat yüksek ateş ve solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınları tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen kadına yapılan corona virüs testi pozitif çıktı. Hipertansiyon hastası olan Ayşe Polat, yoğun bakımda tedaviye alındı. Eşini de 17 yıl önce zatürreden kaybeden Polat, 20 günlük tedavinin ardından hastalığı yenerek sağlığına kavuştu ve hastaneden alkışlar arasında dün taburcu edildi.

KÜÇÜK OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNDEN HABERSİZ

Polat, karantina süresini Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan kızı Emiş Güven'in evinde geçirecek. Evin demir parmaklıklarla çevrili balkonuna çıkarak zaman geçiren Ayşe Polat'ın diğer oğlu İbrahim Polat'ın da İstanbul'daki bir özel hastanede geçen ay corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük oğlunun ölümünden habersiz olan Ayşe Polat, oğlu Kemal Polat'ın ölümünü ise gözyaşlarıyla anlattı.  Oğlunun çok sigara içtiğini bu nedenle akciğerlerinin büyük oranda zarar gördüğünü söyleyen gözü yaşlı anne, "Oğlum sigaradan öldü, çok sigara içiyordu, kalbinde de pil takılıydı. Virüs bahane oldu. Sigara içenlerde virüs daha etkili oluyor. Bir diğer oğlum İbrahim Polat ise günlerdir yoğun bakımda yatıyor durumundan haberim yok" dedi.

'AÇ DURUN AMA EVDE YATIN'

İştahsızlık ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gittiğini ve corona virüs teşhisi konulduğunu ifade eden Ayşe Polat, "Çok şükür iyileştim. İbrahim Polat oğlum da hastanede yatıyor ondan hiç haberim yok. Gençler canlarının kıymetini bilirse dışarı çıkmasınlar. Aç durun evinizde yatın ama dışarı çıkmayın" diye konuştu.

 

 

Dışarı çıkıp, otostop yapan 20 yaş altındaki Feriştah: Ceza yazın, dedem sağlamDenizli'nin kısmi karantina uygulanan Acıpayam ilçesinde, otostop çekerek bindikleri otomobilde, corona virüs tedbirleri kapsamında uygulama yapan polise yakalanan her ikisi de 20 yaşından küçük olan kızlardan biri kaçtığı yurda, diğeri ailesine teslim edildi. Polisin ailesine 3 bin 150 lira para kestiği 17 yaşındaki Feriştah Y., polislere, "İsterseniz ceza yazın öderim, benim dedem sağlam" dedi.
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