Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu." ifadesini kullandı. Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından ise alınan yeni tedbirleri açıkladı. Koca, laboratuvar sayısının 16’ya çıkarılacağını, 81 ile gönderecekleri kitlerle daha hızlı test yapılacağını söyledi. Ayrıca 6 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi.

Milyonlarca vatandaş corona virüsü tedbirlerini merak ediyor. Toplu alanlara girilmemesinde fayda olduğunu dile getiren yetkililer vatandaşları meraklandırdı. Peki Corona virüsünden dolayı nereler kapandı? Düğün salonları, camiler, AVM'ler açık mı?

CAMİLER AÇIK MI?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından yapılan açıklamaya göre Cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi. Cuma namazı yerine evde öğle namazı kılınması tavsiye edildi. Bununla birlikte camilerde ferdi olarak ibadet yapmak isteyenler için camiler açık tutulacak. Ayrıca ezan ve salalar okunmaya devam edecek.

Alınan karar Corona virüsü salgınıyla ilgili tehdit ortadan kalkıncaya kadar sürecek.

AVM'LER AÇIK MI?

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği’nin (AYD) Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, açıkladı:

"AVM’lerimize kiracılarımızla da görüşerek öğlen 12.00 ila akşam 20.00 saatleri arasında geçerli olacak esnek çalışma saati uygulaması için tavsiye kararı alınmıştır. Ancak bu tavsiye kararının istihdamı olumsuz etkilememesi için yıllık izinler kullandırılarak bu uygulamanın yapılması önerilmiştir. Bu sayede AVM’lerdeki çalışanlarımız için de birbiriyle temas etmeyen ayrı gruplar oluşturarak; hizmetin hem hijyenik hem de kesintisiz devam etmesini sağlayacağız. Bu uygulama ile AVM çalışanlarımızın sağlığını korumayı hedefliyoruz."

Tüm alışveriş merkezlerimizde dezenfektasyon çalışmalarından, çalışanlara maske tedariğine kadar geniş çaplı önlemler alındığını belirten Altaş, halkı bilgilendirici videoların AVM’lerdeki ekranlarda ve halka ulaşabilecek tüm mecralarda yer alacağını da vurguladı.

Öte yandan, AVM’lere girişlerin daha kontrollü olacağının altını çizen Altaş, "Okulların tatil edilmesi ile toplumda oluşan paniğin farkındayız. Biz de bu süre içerisinde geçerli olacak şekilde AVM’lerimizdeki kapalı çocuk oyun alanlarının ve etkinlik alanlarının kapalı tutulmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.

DÜĞÜN SALONLARI AÇIK MI?

Söz, nişan, düğün salonları da corona virüsü tedbirleri arasında yer alıyor. Düğün salonları corona virüsü önlemleri kalkmadan açılmayacak.

CORONA VİRÜSÜNDEN DOLAYI NERELER KAPALI?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan genelgeyle,

Tiyatro

Sinema

Gösteri merkezi

Konser salonu

Nişan düğün salonu

Çalgılı müzikli lokanta

Kafe

Gazino

Birahane

Taverna

Kahvehane

Kıraathane

Kafeterya

Kır bahçesi

Nargile salonu

İnternet kafe

Her türlü oyun salonları

Her türlü kapalı çocuk oyun alanları

Çay bahçesi

Dernek lokalleri

Lunapark

Yüzme havuzu

Hamam

Sauna

Kaplıca

Masaj salonu

SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri

geçici bir süreliğine durdurulacağı açıklandı.