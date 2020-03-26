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26.03.2020 - 12:22 | | İHA

Corona virüs'ünden ölen Dilek Tahtalı toprağa verildi

İstanbul'da özel bir hastanede çalışan ve yakalandığı corona virüsünden hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı, memleketi Amasya’da jandarmanın geniş güvenlik önlemi altında toprağa veridi.

Corona virüs'ünden ölen Dilek Tahtalı toprağa verildi

İstanbul’da özel bir hastanede kayıt görevlisi Dilek Tahtalı, yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. Hastanede bir süre tedavi gören Tahtalı, hayata tutunamadı.

Daha önce kanser tedavisi gördüğü öğrenilen Tahtalı’nın, hayatını kaybetme nedeni olarak raporlarda "bulaşıcı hastalık", tanı olarak da "Kovid-19 akut solunum yetmezliği" yazdığı öğrenildi.

JANDARMA BASINA İZİN VERMEDİ

CHP 24. Dönem Amasya Milletvekili Ramis Topal’ın yeğeni olan Dilek Tahtalı, Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinin Beden köyünde toprağa verildi. Jandarma ekipleri cenazede geniş güvenlik önlemi alarak, durumun hassasiyetinin korunması amacıyla basın mensuplarına çekim izni vermedi.

Tahtalı, virüsün yol açtığı semptomları sosyal medya hesabından “Bir düş artık ateş, bir bırak yakamı yeter! Dakikada bir sirkeli Aspirinli su kürü, ılık duş, buz gibi havada balkona çıkmaktan bayılacağım. Burun tıkanıklığı, aşırı geniz akıntısı, baş ağrısı, halsizlik, gün sonu başlayıp gece uyutmayan kriz halinde gelen öksürük nöbetleri...” şeklinde paylaşmıştı.

Corona virüsünden ölen Dilek Tahtalı toprağa verildi

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