Corona virüsünden son dakika gelişmeleri! Türkiye'de vaka sayısı yükseldi mi? Dünyada kaç vaka var ölüm sayısı kaç?

Corona virüsü dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Birçok ülkede hayat durma noktasına geldi. Dünya üzerinden corona virüsü vaka sayısı 275.434'e yükselirken en çok vakanın görüldüğü ülke virüsün merkez üssü olan Çin'de Çin'de bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 81.286 olarak açıklandı. Tabi 1,5 milyar nüfuslu Çin düşünüldüğünde bu rakamın diğer ülkelere nazaran iyi durumda olduğu bile söylenebilir. İtalya'da 47.021 vaka tespit edildi. Bugüne kadar corona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1.093 olarak açıklandı

Vaka sayısında artış yaşanan bir diğer ülke ise Almanya! Almanya'da bugüne kadar 19.848 vaka tespit edilirken 68 kişi yaşamını yitirdi. Almanya corona virüsü ile mücadelede Singapur ve Güney Kore'nin ardından örnek alınması gereken ülkeler arasında gösteriliyor.

İran'da vaka sayısı 19.644 olarak açıklanırken ölü sayısı ise 1.433'e ulaştı. Corona virüsünün hızla yayılım gösterdiği Fransa'da ise açıklanan vaka sayısı 12.632 ölü sayısı ise 450 olarak açıklandı.

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TÜRKİYE'DE KAÇ VAKA VAR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı yeni açıklamada vaka sayısını 670 olarak açıklarken hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 olarak açıkladı.